µð¿Í£Ï£Â¡ÖÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¼«»£¤êº×¤ê¡×Åê¹Æ¡¡²û¤«¤·¤Î¥¤¥±¥á¥ó¸µ£ÇÀï»Î¤âÅÐ¾ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö»ä¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¡Ä¤¢¡¼Ìá¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í£Ï£Â¤Î½ïÊý¹Ì°ì»á¤¬£²£²Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¡ÚÂè£³²ó£Ã£Ì£Õ£Â¡¡£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¡Û¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÈËÍ¤¿¤Á£Ï£Â¤¬°ì½ï¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤¹¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡ª¡¡³Ú¤·¤¤»þ´Ö¡ÁËÜÆü¤ª²ñ¤¤¤·¤¿ï£¡¹¤¿¤ëÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¼«»£¤êº×¤ê¡Á¡×¤Èµ¤·¡¢¼«¤é¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë£Ï£Â¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Âè£±ÃÆ¤Ç¤ÏÃæÈªÀ¶»á¡¢¼¯¼èµÁÎ´»á¡¢¹Âô¹î¼Â»á¡¢Âçµ×ÊÝÇî¸µ»á¡¢À¾Â¼·òÂÀÏ¯»á¤¬ÅÐ¾ì¡£Ä¾¸å¤Ë¡Ö£Ð£á£ò£ô¢¡×¤È¤·¤Æ¸¶Ã¤ÆÁ»á¡¢³Ñ±ÎÃË»á¡¢Æ£ËÜ·ò¼£»á¡¢Á°ÅÄ¹¬Ä¹»á¡¢¾®³Þ¸¶Æ»Âç»á¡¢ÊÒ²¬ÊÝ¹¬»á¡¢Æ£Â¼Âç²ð»á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¼Ì¿¿¤Ï·×£±£±Ëç¤ËµÚ¤ó¤À¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÃæÈª¤µ¤óÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¼¯¼è¤µ¤ó¡¢¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ç¡¼¥Ö¤µ¤óµ×¡¹¡×¡Ö»ä¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¡Ä¤¢¡¼Ìá¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¸¶´ÆÆÄ¤ªÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¾®³Þ¸¶¤µ¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¤¤ª´é¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁ°ÅÄ¤¯¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£²¿¤è¤ê¤â¤³¤ì¤À¤±¤Î¿ô¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿½ïÊý»á¤Ë¡Öº£²ó¤â¹ë²Ú¤Ê¼«»£¤ê¥¢¥ë¥Ð¥à¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£