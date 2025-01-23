ＮＹ市場 この後のイベント
22:30
カナダ小売売上高（11月）
予想 0.1% 前回 0.6%（前月比)
予想 N/A 前回 0.1%（コア・前月比)
米新規失業保険申請件数（01/12 - 01/18）
予想 N/A 前回 21.7万件
米失業保険継続受給者数（01/05 - 01/11）
予想 N/A 前回 185.9万件
24日
0:00
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（1月）
予想 -14.2 前回 -14.5
1:00
トランプ米大統領、ダボス会議で演説（オンライン形式で出席）
2:00
米週間石油在庫統計
3:00
米10年インフレ連動債（TIPS）入札（200億ドル）
月例経済報告（1月）
日銀金融政策決定会合（1日目、24日まで）
世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称：ダボス会議、～24日）
米主要企業決算
テキサスインスツルメンツ、フリーポート、ＧＥ
※予定は変更されることがあります。
カナダ小売売上高（11月）
予想 0.1% 前回 0.6%（前月比)
予想 N/A 前回 0.1%（コア・前月比)
米新規失業保険申請件数（01/12 - 01/18）
予想 N/A 前回 21.7万件
米失業保険継続受給者数（01/05 - 01/11）
予想 N/A 前回 185.9万件
24日
0:00
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（1月）
予想 -14.2 前回 -14.5
1:00
トランプ米大統領、ダボス会議で演説（オンライン形式で出席）
2:00
米週間石油在庫統計
3:00
米10年インフレ連動債（TIPS）入札（200億ドル）
月例経済報告（1月）
日銀金融政策決定会合（1日目、24日まで）
世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称：ダボス会議、～24日）
米主要企業決算
テキサスインスツルメンツ、フリーポート、ＧＥ
※予定は変更されることがあります。