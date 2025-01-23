ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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22:30

カナダ小売売上高（11月）

予想 0.1% 前回 0.6%（前月比)

予想 N/A 前回 0.1%（コア・前月比)



米新規失業保険申請件数（01/12 - 01/18）

予想 N/A 前回 21.7万件



米失業保険継続受給者数（01/05 - 01/11）

予想 N/A 前回 185.9万件



24日

0:00

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（1月）

予想 -14.2 前回 -14.5



1:00

トランプ米大統領、ダボス会議で演説（オンライン形式で出席）



2:00

米週間石油在庫統計



3:00

米10年インフレ連動債（TIPS）入札（200億ドル）





月例経済報告（1月）

日銀金融政策決定会合（1日目、24日まで）

世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称：ダボス会議、～24日）



米主要企業決算

テキサスインスツルメンツ、フリーポート、ＧＥ



※予定は変更されることがあります。

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