22:30
カナダ小売売上高（11月）
予想　0.1%　前回　0.6%（前月比)　
予想　N/A　前回　0.1%（コア・前月比)

米新規失業保険申請件数（01/12 - 01/18）
予想　N/A　前回　21.7万件

米失業保険継続受給者数（01/05 - 01/11）
予想　N/A　前回　185.9万件

24日
0:00
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（1月）
予想　-14.2　前回　-14.5

1:00　
トランプ米大統領、ダボス会議で演説（オンライン形式で出席）

2:00　
米週間石油在庫統計

3:00　
米10年インフレ連動債（TIPS）入札（200億ドル）


月例経済報告（1月）
日銀金融政策決定会合（1日目、24日まで）
世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称：ダボス会議、～24日）

米主要企業決算
テキサスインスツルメンツ、フリーポート、ＧＥ

※予定は変更されることがあります。