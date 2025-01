「香港ディズニーランド・リゾート」にある、3つの直営ホテルでは、宿泊ゲストを対象にしたレクリエーション施設での楽しいアクティビティを終日提供。

今回は、香港ディズニーランド・ホテルの「キングダム・クラブ」で実施されているパジャマコスチュームの「ドナルドダック」とのキャラクターグリーティングを紹介します☆

香港ディズニーランド・ホテル/キングダム・クラブ「パジャマグリーティング」

開催場所:香港ディズニーランド・ホテル/キングダム・クラブ

香港ディズニーランド・ホテルの「キングダム・クラブ・ルーム」と「キングダム・クラブ・スイート」に宿泊のゲストは、「キングダム・クラブ」で特別なアクティビティやアメニティ、食事などのサービスが受けられます。

スナック・ドリンクの提供など、最上級のサービスがうけられるフロアーです。

そんな「キングダム・クラブ」の特典の中でも特に人気なのが、パジャマ姿の「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「ダッフィー」、「リーナ・ベル」に会えるキャラクターグリーティング。

チェックイン時にインヴィテーションチケット(招待券)を渡してもらえます。

会場に向かうと、素敵な夢が見られるように、パジャマ姿のキャラクターたちに会うことができます。

「キングダム・クラブ・フロアー」でしか会えないパジャマ姿のミッキーたちに会える特典。

香港ディズニーランドにきた最上級の思い出が作れます☆

取材協力:香港ディズニーランド・リゾート

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/

As to Disney artwork, logos and properties: ©Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post パジャマ姿のキャラクターに会える!香港ディズニーランド・ホテル/キングダム・クラブ「グリーティング」 appeared first on Dtimes.