U17アジア杯の組み合わせが決定! 日本はオーストラリア、ベトナム、UAEと同組
アジアサッカー連盟(AFC)は23日、マレーシアのAFCハウスでAFC U17アジアカップ2025の組み合わせ抽選会を行った。
日本はグループBに入り、オーストラリア、ベトナム、UAEと同組。同大会は4月にサウジアラビアで開催され、上位8か国が11月にカタールで行われるFIFA U-17ワールドカップ2025の出場権を獲得する。
以下、各グループの組み合わせ
▽グループA
サウジアラビア、ウズベキスタン、タイ、中国
▽グループB
日本、オーストラリア、ベトナム、UAE
▽グループC
韓国、イエメン、アフガニスタン、インドネシア
▽グループD
イラン、タジキスタン、オマーン、朝鮮民主主義人民共和国
日本はグループBに入り、オーストラリア、ベトナム、UAEと同組。同大会は4月にサウジアラビアで開催され、上位8か国が11月にカタールで行われるFIFA U-17ワールドカップ2025の出場権を獲得する。
以下、各グループの組み合わせ
▽グループA
サウジアラビア、ウズベキスタン、タイ、中国
▽グループB
日本、オーストラリア、ベトナム、UAE
▽グループC
韓国、イエメン、アフガニスタン、インドネシア
▽グループD
イラン、タジキスタン、オマーン、朝鮮民主主義人民共和国