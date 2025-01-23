　アジアサッカー連盟(AFC)は23日、マレーシアのAFCハウスでAFC U17アジアカップ2025の組み合わせ抽選会を行った。

　日本はグループBに入り、オーストラリア、ベトナム、UAEと同組。同大会は4月にサウジアラビアで開催され、上位8か国が11月にカタールで行われるFIFA U-17ワールドカップ2025の出場権を獲得する。

以下、各グループの組み合わせ

▽グループA

サウジアラビア、ウズベキスタン、タイ、中国

▽グループB

日本、オーストラリア、ベトナム、UAE

▽グループC

韓国、イエメン、アフガニスタン、インドネシア

▽グループD

イラン、タジキスタン、オマーン、朝鮮民主主義人民共和国