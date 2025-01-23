U17アジア杯の組み合わせが決定! 日本はオーストラリア、ベトナム、UAEと同組

アジアサッカー連盟(AFC)は23日、マレーシアのAFCハウスでAFC U17アジアカップ2025の組み合わせ抽選会を行った。



日本はグループBに入り、オーストラリア、ベトナム、UAEと同組。同大会は4月にサウジアラビアで開催され、上位8か国が11月にカタールで行われるFIFA U-17ワールドカップ2025の出場権を獲得する。



以下、各グループの組み合わせ



▽グループA



サウジアラビア、ウズベキスタン、タイ、中国



▽グループB



日本、オーストラリア、ベトナム、UAE



▽グループC



韓国、イエメン、アフガニスタン、インドネシア



▽グループD



イラン、タジキスタン、オマーン、朝鮮民主主義人民共和国