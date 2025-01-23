SUPER BEAVER、ドラマ『バニラな毎日』主題歌の新曲「涙の正体」1/24に配信リリース
SUPER BEAVERが、新曲「涙の正体」を1月24日0時に各ストアより配信リリースする。
本楽曲は、NHK夜ドラ『バニラな毎日』の主題歌に起用されている。配信とあわせ、「涙の正体」ダウンロードキャンペーンも実施される。
「涙の正体」
2025年1月24日(金) 配信リリース
配信リンク：https://SUPERBEAVER.lnk.to/NamidanoSyotai
※NHK夜ドラ『バニラな毎日』主題歌
新曲「涙の正体」をダウンロードしていただき本キャンペーンに応募すると抽選でスペシャル特典をプレゼント
・キャンペーン対象ストア
iTunes：https://SUPERBEAVER.lnk.to/NamidanoSyotai/itunes
レコチョク：https://SUPERBEAVER.lnk.to/NamidanoSyotai/recochoku
mora：https://SUPERBEAVER.lnk.to/NamidanoSyotai/mora
※配信日以降順次有効になります。
・特典内容
メンバー直筆サイン入りB2ポスター10名様
・応募期間
2025/1/24(金)配信開始〜2025/2/6(木)23:59
・応募はコチラ
https://www.sonymusic.co.jp/event/104483
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