5月24日(土)と5月25日(日)に千葉・幕張メッセ国際展示場9〜11ホールで開催されるヒップホップフェスティバル「POP YOURS」の第一弾アーティストラインナップが発表された。第一弾アーティストラインナップとして、5月24日(土)DAY 1のヘッドライナー\ellow Bucks、5月25日(日)DAY 2のヘッドライナーJJJをはじめ、全27組が「POP YOURS」YouTubeチャンネルにて発表された。これまでと同様、両日のヘッドライナーのステージには特別な演出が用意される。「POP YOURS」は「2020年代のポップカルチャーとしてのヒップホップ」をテーマに、2022年に初開催し、今年で4回目を迎える。

同時に、チケットの最速先行予約の抽選受付がスタート。毎年人気のステージ至近の専用エリアでの観覧が可能な「ゴールドチケット」に加え、ストリートで高い支持を集めるファッションブランド「BlackEyePatch」とのスペシャルコラボTシャツ付きチケットが今年も登場。ゴールドチケットと限定Tシャツ付きチケットは枚数限定となる。限定TシャツのLOOKには、DAY1に出演する7、DAY2に出演するJin Doggがモデルを務めている。また、今週末1月25日(土)、26日(日)には『POP YOURS 2024』の模様が『POP YOURS』YouTubeチャンネルにて再配信される。<配信情報>『POP YOURS 2024』再配信 (各日14:00-配信開始)DAY 1 再配信リンク URL https://youtube.com/live/3HyC3Jak-q4DAY 2 再配信リンク URL https://youtube.com/live/oWAH5a9NG4o<イベント情報>POP YOURS 20252025年5月24日(土)・5月25日(日)時間:開場9:30 / 開演11:00会場:幕張メッセ国際展示場9〜11ホール出演者:DAY1:5月24日(土)\ellow BucksANARCHYBIMCharluJinmenusagiJP THE WAVYKaneeekZmLANASEEDA3HouseWatsonand more(AtoZ)DAY2:5月25日(日)JJJBonberoDADADaichi YamamotoElle TeresaJin DoggKohjiyalil soft tennisNENEPUNPEESTUTS on the WAVEswetty唾奇Yo-Seaand more(A to Z)チケット:オフィシャル最速先行(※抽選制)受付期間:1/23(木)21:00〜1/27(月)23:59受付URL ローソンチケット: https://l-tike.com/popyours/【1日券】一般 \13,000(税込)一般 / 限定Tシャツ付き \19,500(税込・Tシャツ送料込)ゴールドチケット ¥24,000(税込)ゴールドチケット / 限定Tシャツ付き ¥30,500(税込・Tシャツ送料込)【2日通し券】一般 \24,000(税込)一般 / 限定Tシャツ付き \30,500(税込・Tシャツ送料込)ゴールドチケット \46,000(税込)ゴールドチケット /限定Tシャツ付き ¥52,500(税込・Tシャツ送料込)《ゴールドチケット特典》ステージ付近 専用エリア / 専用トイレ / 専用ドリンクレーン※オールスタンディング※枚数制限:お一人様4枚まで※未就学児童入場不可オフィシャルサイト:https://popyours.jp/