SUPER BEAVER、NHK夜ドラ『バニラな毎日』主題歌「涙の正体」を配信リリース
■配信に伴い、「涙の正体」ダウンロードキャンペーンも開始！
SUPER BEAVERが新曲「涙の正体」を1月24日0時に配信リリースする。
「涙の正体」は1月20日にNHK総合で放送が開始されたNHK夜ドラ『バニラな毎日』の主題歌。
配信に伴い、新曲「涙の正体」ダウンロードキャンペーンも開始される。詳細はオフィシャルサイトで。
リリース情報
2025.01.15 ON SALE
ANALOG『アイラヴユー』
2025.01.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE「涙の正体」
2025.02.12 ON SALE
ANALOG『東京』
2025.03.12 ON SALE
ANALOG『音楽』
NHK夜ドラ『バニラな毎日』番組サイト
https://www.nhk.jp/p/ts/16GKWR9729/
SUPER BEAVER結成20周年特設サイト
https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/superbeaver/20th/
SUPER BEAVER OFFICIAL SITE
http://super-beaver.com/