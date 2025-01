日本から約5時間で行ける海外ディズニーリゾート「香港ディズニーランド・リゾート」

東洋の魅力と西洋の魅力が組み合わさったオリエンタルな雰囲気が楽しめます。

「香港ディズニーランド・パーク」には、かわいいキャラクターモチーフのメニューが盛りだくさん。

今回は人気の「ダッフィー&フレンズ」から「ステラ・ルー ライムフローズンドリンク」を紹介します☆

香港ディズニーランド・パーク「ステラ・ルー ライムフローズンドリンク」

価格48HKドル

販売店舗:香港ディズニーランド・パーク/メインストリートUSA「メインストリート・ベーカリー」

香港ディズニーランド・パーク/メインストリートUSAにある「メインストリート・ベーカリー」

そんな「メインストリート・マーケット」では、「ダッフィー&フレンズ」をはじめとしたディズニーキャラクターをモチーフにしたパンやデザートメニューを提供中。

「ステラ・ルー」をモチーフにしたフローズンドリンク。

紫色のフローズンドリンクはライム味。

「ステラ・ルー」のかわいいお顔デコレーションがついています☆

香港ディズニーランド・パークでは、かわいいスイーツや食べ歩きフードが盛りだくさん!

他にもかわいい「ダッフィー&フレンズ」メニューが販売されているので、あわせていただくのもおすすめです。

香港ディズニーランド・パーク「ステラ・ルー ライムフローズンドリンク」の紹介でした。

取材協力:香港ディズニーランド・リゾート

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/

