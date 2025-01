札幌の魅力と在住経験を田中美保がトーク！KITTE丸の内「さっぽろ暮らし横丁」

札幌で暮らしてみるのもいいかも?と思っている方向けに、『さっぽろ暮らし横丁』を2025年1月31日(金)・2月1日(土)の二日間、KITTE丸の内 アトリウムで開催。

札幌で暮らしてみるのもいいかも?と思っている方向けに、『さっぽろ暮らし横丁』を2025年1月31日(金)・2月1日(土)の二日間、KITTE丸の内 アトリウムで開催。(31日は16時から、1日は11時から開場)。

イベントでは札幌在住経験のある田中美保さん(31日18時30分〜)、鈴井貴之さん(1日12時30分〜)のトークショーも実施するほか、アンテナショップ「まるごと北海道」が臨時出店、その他来場プレゼント抽選会も開催し、札幌のソウルフードをプレゼントいたします。入退場自由、参加無料です(トークショーは要事前予約)。

■開催概要

日時:2025年1月31日(金) 16:00〜20:30

18:30〜19:30

特別ゲスト:モデル 田中美保さん

2月1日(土) 11:00〜15:30

12:30〜13:30

特別ゲスト:タレント・構成作家 鈴井貴之さん

場所:KITTE丸の内 アトリウム(千代田区丸の内2丁目7-2)

※入退場自由(トークショーのみ要事前申し込み)

主催:札幌市

協力:札幌開発株式会社

株式会社テンフードサービス

ポッカサッポロ北海道株式会社

※1月27日締め切り

■さっぽろ冬の暮らしトークショー

札幌在住経験のある特別ゲストに冬の札幌の魅力と在住経験エピソードを語ります。

【1月31日ゲスト】田中美保さん

札幌での買い物事情、休日の過ごし方のほか、田中さんから当時のマル秘エピソードも含めて語られます。

モデル 田中美保さん

【2月1日ゲスト】鈴井貴之さん

赤平市出身で札幌と赤平の2拠点生活を送る鈴井さんから見る札幌市の魅力と、過去の仕事内容からみる拠点と働き方についても語ります。

タレント・構成作家 鈴井貴之さん

■さっぽろ暮らし横丁

暮らし屋台ブース(札幌関係案内人、ふるさと回帰支援センター・札幌UIターン就職センター 相談コーナーの設置)

〜札幌の冬の暮らしの魅力を移住経験者がお伝えします〜

安心して移住するために「しごと」「暮らし」「コミュニティ」「子育て」のテーマごとに相談ブースをご用意しました。現地在住だからこそお伝えできる「冬の暮らしあるある」も含めて札幌のリアルを聞くことができます。30代を中心に各ジャンルに精通した札幌在住の案内人を集めましたので気軽にふらっとお立ち寄りください。

相談ブースには着席特典としてお通しもご用意しております。

私たちが札幌案内人です。

札幌案内人一覧

暮らし・不動産情報は地元不動産会社の常口アトムが対応します。

株式会社常口アトム 多賀谷幸恵さん

また案内人との交流コーナーも用意しておりますので個別相談も可能です。

■さっぽろソウルフードプレゼント抽選会

アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で、札幌市民が愛するサッポロビール「サッポロクラシック」や「串鳥 鶏ガラスープ」、「みよしのバラエティセット」など「さっぽろソウルフード」をプレゼントいたします。

さっぽろソウルフードプレゼント抽選会賞品イメージ

■まるごと北海道が出店!

浅草を中心に北海道の食品・食材を提供する「まるごと北海道」が特別出店!選りすぐりの北海道の美味しいものがKITTE丸の内に並びます!

まるごと北海道

■札幌冬の暮らしクイズ大会

札幌市の冬の暮らしは独特!?

札幌の冬の暮らしにまつわるクイズ大会を1日3回開催いたします。最後まで勝ち残った正解者にはISHIYAの白い恋人などをプレゼントします!

■『暮らすといいっしょ!冬のさっぽろ』オリジナル動画・パネルの展示

王道の札幌のイメージだけでなく、在住者が感じている意外な一面についてまとめた「冬の暮らしあるある」を、オリジナル動画やパネルで展示。冬の札幌生活をリアルに感じ取っていただけます!

■会場アクセス

KITTE丸の内 アトリウム

KITTE丸の内アクセス

