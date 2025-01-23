¥Ð¥ë¥µ¡¢¥Ú¥É¥ê¡õ¥¢¥é¥¦¥Û¤È¿··ÀÌóÄù·ë¤Ø¡Ä¥¬¥Ó¡¢G¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¤È¤Î¸ò¾Ä¤â½çÄ´¤Ë¿Ê¹Ô¤«
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½DF¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥é¥¦¥Û¤ª¤è¤Ó¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥Ú¥É¥ê¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£22Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥Ç¥³SD¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤ÈÂåÍý¿Í¤È¤Î¶¨µÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥é¥¦¥Û¤È¥Ú¥É¥ê¤ÏÆ±¥¯¥é¥Ö¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£»Ä¤¹ºî¶È¤Ï·ÀÌó½ñ¤Ø¤Î¥µ¥¤¥ó¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÃÙ¤¯¤È¤â¸½ÃÏ»þ´Ö2·î3Æü¤ÎÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ìÊÄËë¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°È¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¿·¤¿¤Ê·ÀÌó´ü´Ö¤Ï¥¢¥é¥¦¥Û¤¬2031Ç¯6·îËö¡¢¥Ú¥É¥ê¤¬2030Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ç¥³SD¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¯¥é¥Ö´´Éô¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤éÎ¾Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤ò²èºö¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¡¢¥Ú¥É¥ê¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¹Ô¡£°ìÊý¤Ç¡¢º£Åß¤Î¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥é¥¦¥Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥³SD¤ä¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤¬ÀâÆÀ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢·ÀÌó±äÄ¹¤Ø¤Èµ¤»ý¤Á¤¬·¹¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢º£²ó¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ïº£¸å¿ô¥·¡¼¥º¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß25ºÐ¤Î¥¢¥é¥¦¥Û¤Ï2018Ç¯²Æ¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢ÍâÇ¯10·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£½ù¡¹¤Ë½ÐÈÖ¤òÁý¤ä¤·ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Î¼ç¼´¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»155»î¹ç½Ð¾ì8¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡Ê¹ñ²¦ÇÕ¡Ë3²óÀï¤ÇÀïÎóÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸½ºß22ºÐ¤Î¥Ú¥É¥ê¤Ï¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢2020Ç¯²Æ¤«¤é¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2022¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¤«¤Ä¤Æ¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿»á¤¬ÇØÉé¤Ã¤¿¡Ö8ÈÖ¡×¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»174»î¹ç¤Ç24¥´¡¼¥ë17¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍDF¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¤ª¤è¤ÓÆ±¹ñÂåÉ½MF¥¬¥Ó¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ö¼Â¾å¹ç°Õ¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥Ç¥³SD¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤ÈÂåÍý¿Í¤È¤Î¶¨µÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥é¥¦¥Û¤È¥Ú¥É¥ê¤ÏÆ±¥¯¥é¥Ö¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£»Ä¤¹ºî¶È¤Ï·ÀÌó½ñ¤Ø¤Î¥µ¥¤¥ó¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÃÙ¤¯¤È¤â¸½ÃÏ»þ´Ö2·î3Æü¤ÎÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ìÊÄËë¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°È¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¿·¤¿¤Ê·ÀÌó´ü´Ö¤Ï¥¢¥é¥¦¥Û¤¬2031Ç¯6·îËö¡¢¥Ú¥É¥ê¤¬2030Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß25ºÐ¤Î¥¢¥é¥¦¥Û¤Ï2018Ç¯²Æ¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢ÍâÇ¯10·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£½ù¡¹¤Ë½ÐÈÖ¤òÁý¤ä¤·ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Î¼ç¼´¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»155»î¹ç½Ð¾ì8¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡Ê¹ñ²¦ÇÕ¡Ë3²óÀï¤ÇÀïÎóÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸½ºß22ºÐ¤Î¥Ú¥É¥ê¤Ï¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢2020Ç¯²Æ¤«¤é¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2022¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¤«¤Ä¤Æ¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿»á¤¬ÇØÉé¤Ã¤¿¡Ö8ÈÖ¡×¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»174»î¹ç¤Ç24¥´¡¼¥ë17¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍDF¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¤ª¤è¤ÓÆ±¹ñÂåÉ½MF¥¬¥Ó¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ö¼Â¾å¹ç°Õ¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£