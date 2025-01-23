ÈþÍÆ¤ÏÊìÌ¼¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¼ñÌ£♡ ¡ÚRay㋲¡¦¾åÀ¾À±Íè¡Û¤ÎÈþÍÆ¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤Ã¤Æ¡©
ÈþÈ©¤ÇÍÌ¾¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤¬¥¥ì¥¤¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÈëÌ©¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤«¤éÈ©¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Þ¥Þ¤Ë¤¢¤ê¡ª¡©¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ray㋲¤¤Ã¤Æ¤ÎÈþÍÆ¥Ä¥¦¡¦¾åÀ¾À±Íè¤Î¡Ö¥Þ¥Þ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ëÈþÍÆË¡¤äÌ¾ÉÊ¥¹¥¥ó¥±¥¢¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡ªÈþÍÆ´ØÏ¢¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥Þ¥Þ¤È¤ÎÂÐÃÌ¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯♡
À±Íè¡ß¥Þ¥Þ¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥È¡¼¥¯
Ray¥â¥Ç¥ë¤¤Ã¤Æ¤ÎÈþÍÆ¥Ä¥¦¡¦À±Íè¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤Ï¥Þ¥ÞÍ³Íè¡ªÈþÍÆ´ØÏ¢¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥Þ¥Þ¤Î¶µ¤¨¤«¤éÀ±Íè¤¬»×½Õ´ü¤Îº¢¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Þ¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À±Íè¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼
º£¤âÀÎ¤âÈþÍÆ¤¬2¿Í¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë
À±Íè¤¬ÈþÍÆ¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¥¥Ã¥«¥±¤äÅö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
À±Íè¡§¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÆü¾Æ¤±»ß¤á¤ÏÅÉ¤ë¤è¤¦¤ËÊì¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤Õ¤À¤ó¤ÎÅÐ¹»¤Î¤È¤¤â¡£¤Þ¤ï¤ê¤è¤ê¤â¥¹¥¥ó¥±¥¢°Õ¼±¤Î¹â¤¤¿Æ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Þ¡§»ä¼«¿È¡¢´¥Áç¤ä¤¿¤ë¤ß¤¬¼ã¤¤º¢¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¤½¤ÎÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÀ±Íè¤¬¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤ëº¢¤«¤éÈ©¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤ËÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬¡¢Ì¼¤ØUV¥±¥¢¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¥¥Ã¥«¥±¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
À±Íè¡§¤Ç¤â¡¢²½¾Ñ¿å¤Ê¤É¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¤¤À¤·¤¿¤Î¤Ï»ä¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
¥Þ¥Þ¡§¤¦¤ó¡¢¤½¤³¤ÏËÜ¿Í¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£À±Íè¤¬¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¤·¤À¤·¤¿¤Î¤Ï¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¤«¤éÃæ³Ø»þÂå¤ÏÈ¿¹³´ü¤Ç¤¢¤ó¤Þ¤ê¸ý¤¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Èþ´é´ï¤ò¼Ú¤ê¤¿¤ê¡¢´é¤äÂÎ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ÏÍê¤ó¤Ç¤¤Æ¤¿¤è¤Í¡£
À±Íè¡§¤½¤¦¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åö»þ¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤¬Í£°ì¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡£È©¤Î¤³¤È¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥ì¥¨¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÂÎ·¿¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈþÍÆÌÌ¤ÇÍê¤ì¤ë¤Î¤Ï°µÅÝÅª¤ËÊì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Þ¡§¹â¹»¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤Ï¡¢¾ø¤·ÌîºÚ¤È»é¿È¤Î¾¯¤Ê¤¤¤ªÆù¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
À±Íè¡§»ä¤Î¤¦¤ë¤µ¤¤¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Þ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÃÌ
¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀ±Íè¤Î»Ñ¤ò¡¢¥Þ¥Þ¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Þ¥Þ¡§À±Íè¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¶½Ì£¤¬¶¯¤¤¥³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬ÈþÍÆ´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¹¥¤¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿»¨»ï¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
À±Íè¡§¤¦¤ó¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê³Ê¹¥¤¬¤·¤¿¤¤¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Þ¥Þ¡§¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤¤Ã¤È·ÝÇ½¤Î»Å»ö¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£
¤À¤«¤é¡¢º£¤³¤¦¤·¤Æ»¨»ï¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¼¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¹â¹»2Ç¯¤Ç¼Â²È¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¿´ÇÛ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
À±Íè¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£¾åµþ¤·¤¿º¢¤Ï´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤«¤éÍè¤ëÉÔ°Â¤âÂç¤¤¯¡¢¤´¤Ï¤ó¤¬¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
¤Ç¤â¡¢Êì¤ÎÌ£¤Ê¤é¿©¤Ù¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â²È¤«¤éÎäÅà¤ÇÊì¼êºî¤ê¤Î¤´¤Ï¤ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Þ¡§Åìµþ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÁáÄ«¤«¤é¤ªÊÛÅö¤òºî¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¶á¤¯¤Î¸ø±à¤Ç2¿Í¤Ç¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤Í¡£
À±Íè¡§¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÈþÍÆ¤â·ò¹¯¤âÊì¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Þ¡§º£¤Ï¡¢À±Íè¤«¤é¥³¥¹¥á¤ä¤¤¤¤¥µ¥í¥ó¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ã¤Æ¡£
¡Ö¤½¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Î¿§¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×¤Ê¤É¡¢¥á¥¤¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ÈÈþÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Î©¾ì¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À±Íè¡§¥ª¥È¥Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÈþÍÆ¤ÏÊìÌ¼¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¼ñÌ£¤Ê¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
More! ¥á¥¤¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏµÕ¤Ë¥Þ¥Þ¤Ø¥·¥§¥¢
¸á¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¥á¥¤¥¯¤¬Êø¤ì¤ë¤ÈÊì¤¬Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Êb¡Ë¡£
RMK¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥Þ¥¹¥«¥é¡Êa¡Ë¤Ï¡¢ÌÜ¸µ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬»ä¤ÈÊì¤Î¹¥¤ß¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Ç°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Þ¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È♡
Èþ¥®¥¢³èÍÑ¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤Î±ÑºÍ¶µ°é
Êì¤ÎÈþ´é´ï¤ä¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤«¤éÈ©¤ò¤Û¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤ÆËèÆü»È¤¦¤è¤¦¤Ë¡£
¤½¤ì¤¬½¬´·²½¤·¤Æ¡¢º£¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¥®¥¢¤ò³èÍÑÃæ¡£¤¢¤ë¤È¤Ê¤¤¤È¤¸¤ãÈ©¥ì¥Ù¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
MEGLY ¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥¥Ã¥È
¡Ö¹âÇ»ÅÙÃº»ÀÆþ¤ê¤Î²½¾Ñ¿å¥ß¥¹¥È¡£È©¤Î·ì¹Ô¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¡¢´é¤¬¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¤Õ¤¤È¤êÈþÍÆ¤Ï¥Þ¥Þ¤«¤é¤Î¶µ¤¨
¾®³ØÀ¸¤Ç¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤«¤é¡¢Êì¤Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Õ¤¤È¤ê²½¾Ñ¿å¤Ç¤Î³Ñ¼Á¥±¥¢¡£
Àö´é¤À¤±¤Ç¤ÏÍî¤È¤·¤¤ì¤Ê¤¤´é¤Î±ø¤ì¤ä³Ñ¼Á¤òÄê´üÅª¤Ê¤Õ¤¤È¤ê¥±¥¢¤Ç¥ª¥Õ¤·¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¿»Æ©¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥È¥ï¥Ë¡¼ ¥¹¥¥ó¥ê¥Ô¥å¥¢
¡Ö¸Å¤¤³Ñ¼Á¤ä³ÑÀò¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¥ª¥Õ¤Ç¤¤ë¡£¼¡¤Ë½Å¤Í¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤â¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤â¹¥¤¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¥³¥ì
»Å»öÊÁ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ§¤à¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Êì¤«¤é¤Î¶µ¤¨¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àö´é¸å¤Ë½µ2²óÄøÅÙ¤Ï¤Õ¤¤È¤ê²½¾Ñ¿å¤ò¤·¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ÏËè²óMEGLY¤ÎÃº»À¥ß¥¹¥È¢ªÆ³ÆþÈþÍÆ±Õ¢ª²½¾Ñ¿å¢ªÈþ´é´ï¢ªÈþÍÆ±Õ¢ª¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤À¤È¡¢Æ³ÆþÈþÍÆ±Õ¤Ï³Ñ¼Á¤äÌÓ·ê¤ÎÌÜÎ©¤Á¤ò´¶¤¸¤¿¤éTAKAMI¤Î¥¹¥¥ó¥Ô¡¼¥ë¡Êa¡Ë¤Ç¡¢´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ï¥½¥Õ¥£¡¼¥ÊiP¤ÎÌôÍÑ¥·¥ï²þÁ±¥»¥é¥à¡Êb¡Ë¤Î2ÉÊ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¡£
²½¾Ñ¿å¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤¦¤ë¤ª¤¤´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¥¨¥¹¥Æ¥£ ¥í¡¼¥À¡¼¤Î¥¢¥¯¥¢ ¥Á¥ã¡¼¥¸¡Êd¡¦e¡Ë¤ò¥»¥Ã¥È»È¤¤¡£
ÈþÍÆ±Õ¤ÏÈ©¾õÂÖ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÉ¬Í×¤ÊÀ®Ê¬¤Î¤â¤Î¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤º£¤Î»þ´ü¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ë¤Î¤¬¥¤¥×¥µ¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÈþÍÆ±Õ¡Êc¡Ë¡£
¤³¤ó¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢Æü¡¹ÃúÇ«¤Ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
»£±Æ¡¿²ÖÂ¼¹îÉ§ ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¾ëÅÄË¾¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÃÝÆâ½Õ²Ú ¥â¥Ç¥ë¡¿¾åÀ¾À±Íè
¾åÀ¾À±Íè
¥é¥¤¥¿¡¼ / ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ À¯Ç¯ÈþÂå»Ò