短くも鮮烈なインパクトを残した5年間

ポスティングシステムによりドジャースへ入団した佐々木朗希投手に対し、ロッテが球団公式X(旧ツイッター)で送った惜別のメッセージが反響を呼んでいる。早期のメジャー挑戦を巡っては賛否さまざまな意見が出ていた中、温かい言葉で送り出す球団側の対応に、ファンからは「泣いちゃう」「胸熱」「良い球団に入ったな」といった声が集まった。

ドジャースは22日(日本時間23日)、佐々木とマイナー契約を結んだと正式に発表。現行の制度では25歳未満はマイナー契約しか結ぶことができず、契約金は650万ドル(約10億円)で合意したと報じられている。

佐々木は2022年に完全試合を達成するなど、ロッテに所属した5年間では規定投球回数に到達した年はなかったものの、計29勝を挙げた。昨季は自慢のストレートが例年より走らず、コンディション不良による離脱もあったが、自身初の2桁勝利を記録した。

ロッテは23日未明に球団公式Xで「We are all with you.」と投稿。NPBで28年ぶりに完全試合を達成し、ZOZOマリンスタジアムのマウンドで両手を広げた時の佐々木の後ろ姿の写真を添えた。

球団が見せた神対応に、SNSでは「見ただけで泣いてしまう!!!」「本当に良い球団に入ったな朗希」「離れていても心はひとつ」「世界一の投手へ!いってらっしゃい、朗希くん!」「千葉ロッテマリーンズ…めちゃくちゃいい球団じゃん」「頑張ってこいよ!ちょっとはロッテの成績も気にしてね。笑」「ロッテが最高に優しくステキな球団だと再確認するポスト」などのコメントが続々と寄せられている。(Full-Count編集部)