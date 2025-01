ブルボンは、ひとくちサイズのかわいいスナックパン「クリームあ〜んぱんあずきミルク袋」を期間限定で2025年1月21日(火)より発売します。

ブルボン「クリームあ〜んぱんあずきミルク袋」

内容量 :38g

発売日 :2025年1月21日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :6カ月

ブルボンは、ひとくちサイズのかわいいスナックパン「クリームあ〜んぱんあずきミルク袋」を期間限定で2025年1月21日(火)より発売。

「クリームあ〜んぱんあずきミルク袋」は、イーストを使用して発酵させたひとくちサイズのパンの中に、あずきミルク風味のクリームを詰めました。

カルシウムとその吸収を助けるビタミンDを配合しており、お子様のおやつにもぴったりな商品です。

いつもの「チョコあ〜んぱん」とはひと味ちがうミルク感とあずきのコクのあるおいしさを楽しめます。

※パッケージの絵柄は3種類あります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ひとくちサイズのかわいいスナックパン!ブルボン「クリームあ〜んぱんあずきミルク袋」 appeared first on Dtimes.