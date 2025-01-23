¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¡¢¿¿¼îÀ¸»º¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Éû¶È¤òÁÏ½Ð¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ï¸¶»ÒÎÏ¤òÅÅÎÏ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¾ì½ê¤À¤¬¡¢º£¤ä¿¿¼îÀ¸»º¤È¤¤¤¦Éû¶È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ÍÌ±ÆüÊó¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î³¤Æî¾»¹¾¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ï²¹¿åÇÓ½Ð¥¨¥ê¥¢¤Ç¥·¥í¥Á¥ç¥¦¥¬¥¤¤ÎÍÜ¿£¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÎÇòÄ³¿¿¼î¤â°éÀ®¤·¤¿¡£
³¤Æî¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅÍ¸Â¸ø»Ê¤Ï³¤Æî¾Ê¾»¹¾óÕ¡Ê¥ê¡¼¡ËÂ²¼«¼£¸©¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Ãæ¹ñºÇÆîÃ¼¤Î¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅµòÅÀ¤À¡£ÇòÄ³¿¿¼î¤ÎÀ¸»º¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¡¢¥·¥í¥Á¥ç¥¦¥¬¥¤¤Ï¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÍµ¡Êª¼ÁÀÊõÀÐ¤ÎÊì³¤Ç¡¢À¸ÂÖ´Ä¶¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ×µá¤¬¸·¤·¤¤¡£Í¥¤ì¤¿¿å¼Á¡¢Å¬ÅÙ¤Ç°ÂÄêÅª¤Ê¿å²¹¡¢¤½¤Î¾å¥¨¥µ¤È¤Ê¤ëËÉÙ¤ÊÉâÍ·À¸Êª¤¬É¬Í×¤À¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸ÂÖ´Ä¶¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤Ë¡¢¥·¥í¥Á¥ç¥¦¥¬¥¤¤Ë¤è¤ë¿¿¼î¤ÎÍÜ¿£µ»½Ñ¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÊ£»¨¤Ç¡¢ÀìÌçµ»½Ñ¼Ô¤Ë¤è¤ëºÙ¿´¤Î´ÉÍý¤¬É¬Í×¤À¡£
¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÏÅö½é¡¢¼þÊÕ³¤°è¤ÎÁôÎà¤ò¸º¤é¤·³¤¿å¤ò¾ô²½¤·¡¢¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¼è¿å¸ý¤ÎµÍ¤Þ¤ê¤ò¸º¤é¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÅª¤«¤é¡¢¥·¥í¥Á¥ç¥¦¥¬¥¤¤È¤½¤ÎÂ¾¤Î³Îà¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£Ä¶Âç·¿¤ÎÇòÄ³¿¿¼î¤¬ºÎ¤ì¤ë¤È¤ÏÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ°éÀ®¤µ¤ì¤¿¿¿¼î¤ÏÊü¼ÍÇ½¤Ç±øÀ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È·üÇ°¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£³¤Æî¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ¤Ï¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾»¹¾¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÎÊü¼ÍÀþÎÌ¤Ï¸·½Å¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þÊÕ¤Î´Ä¶¤ÈÀ¸ÊªÂÎ¤Ë´í³²¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¾å¡¢³¤ÍÎÀ¸ÂÖ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á²¹¤«¤¤ÇÓ¿å¤â½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¼þÊÕ³¤°è¤ÇÍÜ¿£¤µ¤ì¤ë³Îà¤¬Íá¤Ó¤ëÊü¼ÍÀþÎÌ¤Ï¡¢À¸ÊªÂÎ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¸Â³¦ÃÍ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÜ¿£´Ä¶¤Î°ÂÁ´¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Äê´üÅª¤Ë¼þÊÕ³¤°è¤ËÂÐ¤·¤Æ¿å¼Á¤äÊü¼ÍÀÊª¼Á¤ÎÇ»ÅÙ¤Ê¤É¤Î»ØÉ¸¤ò´Þ¤à¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ë¤ª¤±¤ë¿¿¼î¤Î°éÀ®¡¢¥¢¥ë¥«¥êÀÅÚ¾í¤Ë¤ª¤±¤ë¥´¥à¤ÎºÏÇÝ¡¢º½Çù¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥Ë¤ÎÍÜ¿£¡¢¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤Î²¼¤Ë¤ª¤±¤ëËÒÁð¤ÎºÏÇÝ¡Ä¡Ä¡£·ÐºÑÅª¸ú²Ì¤ò»ý¤ÄÀ¸ÂÖ´Ä¶¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/YF¡Ë