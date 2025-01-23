ユニットコムは1月23日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から、PC版『FINAL FANTASY VII REBIRTH』推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

iiyama PC、PC版『FINAL FANTASY VII REBIRTH』推奨ゲーミングPC発売

1997年に発売された『FINAL FANTASY VII』のリメイク作品。“忘らるる都”までの原作を元にオリジナルの要素を加えた作品で、『FINAL FANTASY VII REMAKE』プロジェクト三部作の第2作目にあたる。パソコン工房の推奨モデルではデスクトップPCに加えてノートPCモデルもラインナップしており、用途や予算に応じて選択可能だ。

○LEVEL-M7P5-R57X-SL9X-VIIR

LEVEL-M7P5-R57X-SL9X-VIIR

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：AMD Ryzen 7 5700X

メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)

ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 4060 Ti 8GB GDDR6

フォームファクタ：ミニタワー / microATX

価格：159,800円

○LEVEL-15FX165-i7-RMPX-VIIR

LEVEL-15FX165-i7-RMPX-VIIR

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：Intel Core i7-14650HX

メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)

ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6

ディスプレイ：15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)

価格：216,800円