iiyama PC、PC版『FINAL FANTASY VII REBIRTH』推奨ゲーミングPC発売
ユニットコムは1月23日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から、PC版『FINAL FANTASY VII REBIRTH』推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
iiyama PC、PC版『FINAL FANTASY VII REBIRTH』推奨ゲーミングPC発売
1997年に発売された『FINAL FANTASY VII』のリメイク作品。“忘らるる都”までの原作を元にオリジナルの要素を加えた作品で、『FINAL FANTASY VII REMAKE』プロジェクト三部作の第2作目にあたる。パソコン工房の推奨モデルではデスクトップPCに加えてノートPCモデルもラインナップしており、用途や予算に応じて選択可能だ。
○LEVEL-M7P5-R57X-SL9X-VIIR
LEVEL-M7P5-R57X-SL9X-VIIR
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：AMD Ryzen 7 5700X
メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 4060 Ti 8GB GDDR6
フォームファクタ：ミニタワー / microATX
価格：159,800円
○LEVEL-15FX165-i7-RMPX-VIIR
LEVEL-15FX165-i7-RMPX-VIIR
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：Intel Core i7-14650HX
メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
ディスプレイ：15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
価格：216,800円
iiyama PC、PC版『FINAL FANTASY VII REBIRTH』推奨ゲーミングPC発売
1997年に発売された『FINAL FANTASY VII』のリメイク作品。“忘らるる都”までの原作を元にオリジナルの要素を加えた作品で、『FINAL FANTASY VII REMAKE』プロジェクト三部作の第2作目にあたる。パソコン工房の推奨モデルではデスクトップPCに加えてノートPCモデルもラインナップしており、用途や予算に応じて選択可能だ。
LEVEL-M7P5-R57X-SL9X-VIIR
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：AMD Ryzen 7 5700X
メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 4060 Ti 8GB GDDR6
フォームファクタ：ミニタワー / microATX
価格：159,800円
○LEVEL-15FX165-i7-RMPX-VIIR
LEVEL-15FX165-i7-RMPX-VIIR
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：Intel Core i7-14650HX
メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
ディスプレイ：15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
価格：216,800円