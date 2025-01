Aile The Shotaが、1月29日に発売する新曲「アノナミダ(Prod. ☆Taku Takahashi)」の詳細を発表した。満を持してリリースとなる新曲について、Aile The Shotaは「人間は忘れる生き物」。幸か不幸か色褪せてしまう悲しみを想って書きました。忘れたくない別れを想って書きました。この曲を聞いてくれたあなたの記憶の中のあの人が色鮮やかになりますように」と語っている。

ライブ情報



<Aile The Shota Oneman Live 2025 at 東京ガーデンシアター>・日程:2025年3月16日(日)・開場 16:00 / 開演 17:00・会場:東京・ガーデンシアター[出演]Aile The Shota-Band-Bass: 森光奏太(dawgss)/ Keyboard : Hiromu / Drum : So Kanno(BREIMEN)/DJ : HIRORON-Guest Band Member-Guitar : Shin Sakiura / Sax : KenT(Soulflex)/ Trampet : Reiya Terakubo-Special Guest-SKY-HI / SOTA(BE:FIRST)/ MANATO(BE:FIRST) / Maddy Soma / Kenya Fujita-Dance Crew-ODORI[チケット料金]・VIP指定席:33,000(税込)※sold out・SS指定席:\11,000(税込)※sold out・S指定席:\8,800(税込)※座席指定※小学生以上有料、未就学児入場不可最終先行受付中(1月26日(日)23:59まで)申し込み:https://eplus.jp/ailetheshota-0316/