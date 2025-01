山崎育三郎が、3月5日にするライブ映像作品『山崎育三郎 全国TOUR 2024 『THE HANDSOME』』のジャケット写真を解禁した。さらに、アルバム『The Handsome』の物語の始まりとなる楽曲「神に生かされた俺」のライブ映像も公開された。本ツアーは、6年ぶりのオリジナルアルバム『The Handsome』を引っ提げて2024年5月から行われたツアーで、全国27カ所30公演をまわり6万人を総動員したツアーで、9月11日に東京ガーデンシアターにて行われた模様が収録されている。

2部で構成された本ツアーは、1部は10の楽曲が物語を紡ぐアルバム『The Handsome』の楽曲をまるで短編ミュージカルを観ているかのような構成で、2部はミュージカルカバー楽曲など山崎育三郎ベストを詰め込まれた内容となっている。パッケージには、ツアーファイナル公演の様子がほぼノーカットで収録されており、ドキュメントムービーと合わせて約3時間の盛り沢山の内容で、山崎育三郎とバンマスを務めた宗本康兵による、ツアーを振り返る副音声の収録もされている。

リリース情報



2025年3月5日(水)発売『山崎育三郎 全国TOUR 2024 『THE HANDSOME』』予約購入:https://smar.lnk.to/rKv0yu完全生産限定盤 \18,700(税込)AIXL-204〜205仕様:三方背スリーブ付き7インチサイズデジパック仕様封入特典:フォトカード全10枚封入+アクリルプレート+ランダム50名様限定でゴールドチケット(ツアーファイナル公演風デザイン)+抽選応募はがき[収録内容]<山崎育三郎 全国TOUR 2024 『THE HANDSOME』>2024年9月11日 東京ガーデンシアター01. 神に生かされた俺02. Witch GAME03. Handsome Voice104. メロディの続きを05. Land of covenant06. dammit07. 光のない方へ08. Handsome Voice209. LIKE、重ねていく10. Handsome boy11. Congratulations12. I LAND13. 君は薔薇より美しい14. にじ15. 裏切らない16. 僕こそ音楽17. For Good18. 美女と野獣〜ひそかな夢19. 栄冠は君に輝く20 .誰が為21. いのちの理由22. 君に伝えたいこと23. め組のひと24. 千年トラベラー25. 僕のヒロインになってくれませんか?26. On Your Side〜ENCORE〜27. クランクアップ28. Keep in touch●山崎育三郎×宗本康兵によるオーディオコメンタリー収録特典映像:『THE HANDSOME』 TOUR FINAL DOCUMENT MOVIE[Blu-ray予約特典]対象のCDショップ / オンラインショップで古運輸すると先着で下記の特典プレゼント。なお、特典はご予約者優先。※特典内容は変更になる場合がございます。※特典は無くなり次第終了となります。◆特典対象ショップAmazon:巾着楽天ブックス:A4クリアファイルセブンネット:ランチトートバッグSony Music Shop:アナザージャケット(絵柄全2種のうち1種、ランダムで20名様に直筆サイン入り)応援店:A3カレンダーポスター※応援店の対象ショップは追って発表[パッケージ封入抽選応募はがき特典内容]A賞:山崎育三郎SPイベントにご招待 100名<3月23日(日)都内某所にて夕方頃開催>B賞:直筆サイン入りタペストリー 5名▼応募締切3月12日(水)当日消印有効▼SPイベント当選発表3月17日(月)夕方頃※当選者のみSPイベントの詳細をメールにてご連絡いたします。※ご当選者以外のイベントの参加、譲渡は禁止とさせていただきます。当日はご本人確認のため本人確認書類をご提示いただきます。※B賞当選者は、賞品の発送をもって発表に代えさせていただきます。注意事項・応募はがき1枚につき1口の応募とさせて頂きます。複数枚数応募は可能です。・専用の応募はがき以外でのご応募、また必要事項に不備があるもの、締め切りを過ぎたものは無効となりますのでご注意ください。・A賞にご当選された場合、現地までの交通費はご自身でのご負担となります。・抽選結果についてのお問い合わせにはお答えできません。・商品に傷、破損等あった場合の返品、交換等のご対応は出来かねますのでご了承ください。・商品の転売等、ご当選者様以外への譲渡は固くお断りいたします。万が一該当行為が見つかった際は今後の山崎育三郎に関するイベント等のご参加をお断りさせていただく場合がございます。・15歳未満の方は保護者の同意の上、ご応募下さい。・賞品の発送は日本国内に限ります。