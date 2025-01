兵庫県淡路島の観光複合施設「淡路島タコステ」では、焼き牡蠣食べ放題を2025年2月末まで期間限定で開催。

淡路島タコステ「焼き牡蠣食べ放題」

期間 :2025年2月末まで

利用時間:10時半〜17時 ※開始は15時30分迄

プラン :(1)90分焼き牡蠣食べ放題 3,300円

(2)満足セット(カキ天丼、カキフライ、みそ汁付) 500円

(3)1kg牡蠣プラン 1,800円

※調味料の提供(醤油、ポン酢、藻塩、レモン)

※上記金額はすべて税込価格

※事前予約必須。

前日17時までに予約ください。

※利用は2名様以上より

※その他詳細は「淡路島タコステ」までお問い合わせください。

兵庫県淡路島の観光複合施設「淡路島タコステ」では、焼き牡蠣食べ放題を2025年2月末まで期間限定で開催しています。

2024年12月に開始したこのイベントですが、牡蠣の粒がこれから大きくなり、より楽しめるようになりました。

期間限定・牡蠣の食べ放題が2024年もオープン!

このイベントで使用するのは、昨年と同じく全て兵庫県相生産の活きた牡蠣。

大自然に恵まれた相生の海ならではの豊かな風味。

火を通しても縮まない、ふっくら大粒の牡蠣をお腹いっぱいに、心行くまで堪能できます。

兵庫県相生産直送の活きた牡蠣の食べ放題プランと、かき天丼やカキフライ、淡路島産玉葱がたっぷり入ったみそ汁が付いてくる満足セット、食べ放題ではなく手軽に牡蠣を1kg(約15〜17個)味わう1kg牡蠣プランの、3つを用意されました。

機材の準備や片付けが要らず、食材や飲み物等の持ち込みも自由です(持込料として1グループ1,000円頂きます)。

観光複合施設「淡路島タコステ」敷地内に設けられた特設テント内にテーブル9卓45席を用意。

各テーブルに専用コンロを設置し利用客が自分で食材を焼くBBQスタイルを取っています。

同施設には海鮮丼やハンバーガー、明石焼きや藻塩から揚げといったフードコートや軽食屋台も兼ね備えています。

旬の牡蠣を味わいながら施設全体で楽しめます。

昨年度の様子

外観

景色

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 兵庫県相生産の新鮮な牡蠣が楽しめる!淡路島タコステ「焼き牡蠣食べ放題」 appeared first on Dtimes.