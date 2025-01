ドクター・ファシリエやハデスも！Ha-Li-C STORE by HYBRID「ディズニー・ヴィランズが主役のアパレル」7種

『Ha-Li-C STORE by HYBRID』にて、ディズニー・ヴィランズ(悪役)が主役のアパレルシリーズの新作が登場!

2025年1月16日(木)より販売中です。

Ha-Li-C STORE by HYBRID「ディズニー・ヴィランズが主役のアパレル」7種

【Disney】ヴィランズ ツアーロンTee 7,590円(税込)/品番5315016

【Disney】ヴィランズ ツアースウェット 9,790円(税込)/品番5315021

『Ha-Li-C STORE by HYBRID』にて、ディズニー・ヴィランズ(悪役)が主役のアパレルシリーズの新作が登場!

2025年1月16日(木)より販売中!

■商品のポイント■

ヴィンテージ加工を施した本格的なアパレルアイテムで、キャラグッズの枠に留まらないファッション性の高さがポイント。

カジュアルやストリート、古着風コーデとの相性が抜群で、大人も着やすい落ちついた配色になっています。

普段使いはもちろん、テーマパークやイベントでも活躍するアイテム。

お揃いコーデやプレゼントにもおすすめです!

■話題のキャラクターも登場!■

新作実写映画でも話題沸騰中の『ライオン・キング』スカーや、2024年のディズニーハロウィンのパレードで人気急上昇中の『プリンセスと魔法のキス』ドクター・ファシリエ、根強い人気を誇る『アラジン』ジャファー、コミカルさも魅力な『ヘラクレス』ハデスがスウェットで登場!

【Disney】ジャファー/スウェット 9,790円(税込)/品番5315017

【Disney】ハデス/スウェット 9,790円(税込)/品番5315018

【Disney】スカー/スウェット 9,790円(税込)/品番5315019

【Disney】ドクター・ファシリエ/スウェット 9,790円(税込)/品番5315020

【Disney】スウェット

【Disney】ヴィランズ マガジンロンTee 7,590円(税込)/品番5315015

■販売詳細■

販売場所:Ha-Li-C STORE by HYBRID

URL: https://halic-store.com/blogs/feature/250117

