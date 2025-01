国内外で活動されている鼓童のパフォーマンス！potta「さくほ町　冬のファミリーコンサート　鼓童」

「potta(ポッタ)」は、佐久穂町地域にこどもの頃から素晴らしい音楽体験を目指して、太鼓芸能集団『鼓童』による「さくほ町 冬のファミリーコンサート 鼓童」を長野県佐久穂町生涯学習館「花の郷・茂来館」メリアホールにて2025年2月24日(月・祝)に開催します。

potta「さくほ町 冬のファミリーコンサート 鼓童」

開催日時 :2025年2月24日(月・祝)

(1) 0歳からおとなのコンサート

13:00〜13:40(12:30開場)

(2) 小学生からおとなのコンサート

15:00〜16:00(14:30開場)

開催場所 :長野県佐久穂町生涯学習館「花の郷・茂来館」メリアホール

(長野県南佐久郡佐久穂町大字海瀬2570)

出演者 :鼓童 石塚充、住吉佑太、鶴見龍馬、米山水木、木村佑太、ほか

料金 :こども 800円(3歳以下のお子様の膝上観賞はチケット不要)

おとな(18歳以上) 1,500円

※小学生からおとなのコンサートは、

未就学児の方はご入場いただけません

チケット発売 :Peatix(ピーティックス)

https://pottaconcert2025.peatix.com

発売日 :2025年1月24日(金)9:00〜

チケット販売数:各270枚(先行発売分で各220枚販売終了)

備考 :開場は開演の30分前

チケットに関するお問い合わせ先:potta 担当(内村)

potta.concert@gmail.com

またこの開催に伴い、チケット先行発売は終了しており、2025年1月24日(金)よりチケット一般販売を開始します。

■教育移住者が増加中の長野県佐久穂町

有限会社アジョンス・ドゥ・原生林が運営するカフェ「potta」は、地域に暮らす人々が集える場となることを目指して2022年6月に長野県南佐久郡佐久穂町でオープンしました。

佐久穂町は人口約10,500人の豊かな自然に囲まれた山麓の町です。

大自然に囲まれた緑豊かな環境ながら東京から車で約2時間半の位置にあり、日々の生活に必要な施設も整っておりイエナプラン教育で話題の大日向小学校、中学校への教育移住先として自然を求める、子育て世代の移住者が年々増加傾向にあります。

■家族で楽しめるエンタメを!第3弾「冬のファミリーコンサート 鼓童」

このイベントは、pottaが「こどもの頃から素晴らしい音楽体験を提供したい。家族で楽しめるエンターテインメントを佐久穂町で」、という想いから企画し、この想いに共感した県内外の企業19社、団体・個人の方25名様からの協賛で実現。

今回のコンサートでは、小さなお子さんや小さなお子さんがいるご家族にはなかなか体験することができない視覚・聴覚・体感ともに迫力満載、国内外で活動されている鼓童のパフォーマンスお届けします。

pottaでは今後も様々なイベントを通して、地域の交流やエンターテインメントの提供をしていきます。

■鼓童プロフィール

太鼓を中心とした伝統的な音楽芸能に無限の可能性を見いだし、現代への再創造を試みる集団。

1981年、ベルリン芸術祭でデビュー。

以来世界50以上の国と地域で7,000回を超える公演を行う。

劇場公演の他、小中高校生との交流を目的とした「交流学校公演」や、世界の主要な国際芸術祭等へ多数参加し、近年では、初音ミク、MIYAVIらとの共演、オンラインゲーム「原神」の音楽に参加するなど活動の幅を広げている。

2023年、令和5年度文化庁長官表彰。

<主催>

店舗名称 : カフェ「potta(ポッタ)」

所在地 : 長野県南佐久郡佐久穂町高野町2952-5

電話番号 : 0267-78-3975

営業日時 : 水〜土 11:00〜17:00(L.O 16:30)

定休日 : 日〜火

I<協賛>

北相木村 氷龍太鼓

滝口彰(東京都)

畑八開発株式会社(佐久穂町)

株式会社ラップ・プロダクツ(東京都)

株式会社YBDI(横浜市)

株式会社アイエルホーム(函館市)

株式会社アクアスミス(佐久市)

井出建設興業株式会社(佐久穂町)

FC佐久インテンザ(佐久市)

梅乃寿司 さくら通り(函館市)

有限会社小沢電業社(佐久穂町)

小田桐弘晃(函館市)

加枝(佐久穂町)

カレー屋ヒゲめがね(佐久穂町)

キタムラ・ヴィンヤード(坂城町)

草野裕太郎(東京都)

くだものと僕(上田市)

久保田光一(東京都)

株式会社元氣応援団(佐久市)

コンドゥー(北杜市)

佐藤尚治(東京都)

佐藤玖朋(佐久市)

山村テラス(佐久穂町)

嶋屋住設株式会社(佐久穂町)

株式会社志村薬局(東京都)

蒸気浴NAGOMI(佐久市)

一般社団法人情報連携推進機構(東京都)

副島優輔(佐久穂町)

茅根將功(東京都)

トゥインクル愛子(佐久穂町)

仲田健一(東京都)

服部正(東京都)

Puddle株式会社(軽井沢町)

光と絆のプロジェクト(東京都)

株式会社ブリッジ(札幌市)

株式会社放映新社(東京都)

細川敦子(佐久穂町)

水素酸素吸入器 my mother(東京都)

まつきちデザイン(御代田町)

深山ススム(茂原市)

八千穂漁業(佐久穂町)

yamania(佐久穂町)

ラウンジ穂乃果(東京都)

波佐見焼 和山窯(波佐見町)

敬称略・順不同

<後援>

佐久穂町

佐久穂町教育委員会

佐久穂町公民館

小海町教育委員会

佐久市教育委員会

佐久穂町観光協会

<制作協力>

ビック・リバー株式会社

佐久穂町のカフェ「potta」(1)

佐久穂町のカフェ「potta」(2)

地元産の野菜を使った看板メニューのガレットやクレープ(1)

地元産の野菜を使った看板メニューのガレットやクレープ(2)

<企画制作>

社名 : 有限会社アジョンス・ドゥ・原生林

代表者 : 代表取締役 小坂 朗

所在地 : 東京都港区高輪3-10-7 401号室

事業内容: 企画制作、広告制作、キャスティング、配給、飲食企画・運営

