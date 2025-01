帽子の無料試着サービスも！CAMURI

nakotaは、これまで多くの利用者からの「サイズが合わない」「自分に似合う帽子が見つからない」といったお悩みの声に応え、5サイズ展開と無料試着サービスができる新ブランド「CAMURI(カムリ)」をオープン。

2024年12月1日より販売中です。

CAMURI

「CAMURI(カムリ)」は、「Think about every fit」――あらゆる人にフィットする帽子を届けたいという想いをコンセプトに掲げ、サイズだけでなく、使うシーンやライフスタイルにもぴったり寄り添う帽子作りを目指しています。

この想いを形にするため、ネットショッピングでも安心して購入できる無料試着サービスを導入しました。

帽子選びは実際に試してみないとわからないことも多いもの。

ご自宅で試着できるこのサービスならじっくりと選べるため、「サイズが合わなかった」「似合わなかった」というネットショッピングでありがちな不安を解消します。

公式サイトでは、無料試着サービスを利用できます。

また、帽子選びをさらにスムーズにするために、事前にご自分の頭のサイズを測ってみるのもおすすめです。

■生地感:帽子のかぶりやすさを追求するうえで、生地選びが非常に重要なポイントだと考えています。

当初使用予定だったサンプルの生地は非常に軽く魅力的だったのですが、軽さだけでは少し頼りなく感じられる部分がありました。

そこで、より安心して長く使用できる帽子を目指し、生地の再選定を行うことにしました。

販売時期をずらしてでも改良を進め、最終的には一般的なコットン生地に比べて1.5倍の密度を持つ日本製のコットン生地を採用しました。

この生地は型崩れしにくく、頭にしっかりフィットした形をキープするため、長時間の着用でも快適さが続きます。

日常使いはもちろん、アウトドアでも活躍する頼れる生地です。

ショートバイザーキャップ

■Short visor Cap - ショートバイザーキャップ

ショートバイザーキャップ

ショートバイザーキャップ

品番: CA-001

特徴: 頭にフィットするデザインと素材選び、

この2つが絶妙に組み合わさっているからこそ、

他にない軽さと快適さが生まれます。

■Baseball cap - ベースボールキャップ

ベースボールキャップ

ベースボールキャップ

品番: CA-002

特徴: どんなシーンでもさっとかぶれて、自分らしさを演出できるキャップ。

初めてのキャップ選びにも、自信を持っておすすめできます。

■Casquette - キャスケット

キャスケット

キャスケット

品番: CA-003

特徴: かぶり方によって3パターンのスタイリングを楽しめる万能アイテム。

どんなシーンにも寄り添い、

あなたの魅力をさりげなく引き出すキャスケットです。

■Advernture Hat - アドベンチャーハット

アドベンチャーハット

アドベンチャーハット

品番: CA-004

特徴: 頭にしっかりフィットして心地よく、

日常に馴染むシルエットが魅力。

アウトドアはもちろん、

タウンユースでも自然に溶け込む万能アイテムです。

■Bucket Hat - バケットハット

バケットハット

バケットハット

品番: CA-005

特徴: どんなコーデにも合うスタイルを選ばないベーシックな形のバケットハット。

男性にも女性にもおすすめのアイテム。

■Metro Hat - メトロハット

メトロハット

メトロハット

品番: CA-006

特徴: メトロハット特有の丸みのあるデザインが

頭の形に沿ってくれるので長時間快適。

■Beret - ベレー

ベレー

ベレー

品番: CA-007

特徴: 初心者の方でも安心。

8枚パネル構造で繊細なシルエットを実現し、

形を整えなくてもかぶるだけで自然とおしゃれに仕上がります。

【価格】

以上すべて価格は8,800円(税込)、KIDSサイズのみ5,280円(税込)

【サイズ】

KIDSサイズ(頭周り約54cm)

2サイズ(頭周り約56cm)

3サイズ(頭周り約58cm)

4サイズ(頭周り約60cm)

5サイズ(頭周り約62cm)

【カラー展開】

ブラック/ベージュ

【素材】

コットン100%

【モデル】

女性頭囲:約55cm(着用サイズ/2)

男性頭囲:約56.5cm(着用サイズ/3)

