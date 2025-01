マルチポイント接続機能！SOUL「ULTRAWIRELESS Tone」

SOULは、基本機能が充実したコンパクトワイヤレスヘッドホン ULTRAWIRELESS Toneを開発し、2025年1月下旬より全国の家電量販店、ECサイトで販売を開始します。

SOULは、基本機能が充実したコンパクトワイヤレスヘッドホン ULTRAWIRELESS Toneを開発し、2025年1月下旬より全国の家電量販店、ECサイトで販売を開始。

AVCTIのマーケティング最高責任者であるサニー・ソは、今回発売予定のULTRAWIRELESS Toneについて以下のように述べています。

「SOULのULTRAWIRELESS Toneは、ワイヤレスヘッドホン市場に新風を吹き込んだ、重さ僅か125gのハイエンドコンパクトワイヤレスヘッドホン ULTRA Compact ANCに続いて更にコンパクトヘッドホンの市場を拡大するため、基本性能や音質をそのままに3,280円(税込)というお求めやすい価格を実現しました。」

【ULTRAWIRELESS Toneについて】

さきに発売したULTRA Compact ANCの姉妹機です。

基本性能に特化して98gという更なる軽量化に成功しました。

■コンパクトながら40mmドライバーを装備

コンパクトボディーに40mmドライバーを搭載。

迫力のサウンドを実現。

■マルチポイント接続(2台まで)

スマホとPCやスマホとタブレットなどを同時に接続できるマルチポイント接続機能を搭載。

■コンパクトでも36時間連続再生を実現

コンパクトでも36時間の連続再生を可能にしています。

■ゲーマー待望の40ms低遅延エンタメモード搭載

ゲームの音の遅延を抑制します。

■オープンプライス

店頭想定売価3,280円前後(税込)

【2025年1月下旬より順次発売予定】

■販売チャネル(五十音順)

<家電量販店>

・エディオン

・上新電機

・ビックカメラ

・ヤマダ電機

・ヨドバシカメラ

<ライフスタイルショップ>

・ハンズ

<イヤホン・ヘッドホン専門店>

・e イヤホン

<ECサイト>

・NTT-Xストア

・NTTひかりTVショッピング

・楽天市場

【製品概要】

■Product Specifications

Model Number/s:ULTRA WIRELESS TONE

カテゴリー :ワイアヤレスヘッドホン

■Feature

低遅延エンタメモード:40ms

マルチポイント接続 :〇2台

■Technical Specification

マルチカラー :Black Silver Beige

折り畳み :○

寸法 :L 154.8×W 63.5×H 180 (mm)

重量 :91.5g

ボリュームコントロール:○

周波数 :20-20KHz

最大入力 :3.4mW

感度 :98±3db

インピーダンス :32Ω

ドライバーサイズ :40mm

ドライバータイプ :Dynamic

■Bluetooth specification

BTバージョン :V5.4

BTプロファイル:HFP, A2DP, AVRCP

コーデック :SBC

BT到達距離 :約10m

通話マイク :○

連続再生時間 :約36時間

充電時間 :2.5時間

■添付品

アナログオーディオケーブル:○

USB AtoC充電ケーブル :○

Black

Silver

