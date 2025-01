しながわ水族館では、2025年2月20日(木)よりゴマフアザラシ“しぶき”の1歳の誕生日を記念したイベント「祝☆しぶき1歳誕生日」を開催中です。

しながわ水族館「祝☆しぶき1歳誕生日」

■イベント概要

タイトル:「祝☆しぶき1歳誕生日」

期間 :2025年2月20日(木)〜3月20日(木・祝)

場所 :しながわ水族館 イルカ・アシカスタジアム前掲示板ほか

しながわ水族館では、2025年2月20日(木)よりゴマフアザラシ“しぶき”の1歳の誕生日を記念したイベント「祝☆しぶき1歳誕生日」を開催中。

しぶきは2024年2月20日(火)に同館で誕生し、多くの方に見守られながら順調に成長してきました。

イベント期間中は、しぶきの1年間の成長を辿ったパネル展示を行うほか、しぶきアクリルスタンド付き入館券の販売(数量限定)、また誕生日当日の2月20日には飼育員によるしぶきトークイベントを特別開催(30名限定)します。

パネル展示

白くフワフワな新生児毛で覆われた誕生時から、徐々にゴマ模様に生え変わっていく成長の様子を振り返る写真パネル展示を行います。

場所:しながわ水族館 イルカ・アシカスタジアム前掲示板ほか

アクリルスタンド付き入館券

セブンチケットにて、しぶきのアクリルスタンド付き入館券を販売します。

かわいいアクリルスタンドと一緒に水族館を楽しめます。

セブン-イレブン店舗にて購入後、入館券を水族館にお持ちください。

水族館入口にてアクリルスタンドをお渡しします。

数量限定につき、完売次第終了となります。

料金 :大人(高校生以上) 3,000円

チケット販売:2月3日(月)10:00よりセブンチケットにて販売予定。

利用は2月20日(木)からとなります。

■内容(3)飼育員によるしぶきトークイベント

誕生日当日の2月20日の開館前に、しぶきを飼育している水槽の前にて飼育員によるしぶきのトークイベントを開催します。

なお、このイベント参加券にはしぶきアクリルスタンドがセットになっています。

(「アクリルスタンド付き入館券」と同じアクリルスタンドです。)

日時 :2月20日(木) 9:30〜9:55

人数 :30名限定

料金 :大人(高校生以上) 4,500円

参加方法:1月31日(金)10:00よりセブンチケットにて販売予定。

詳細は水族館HPにて案内します。

◆ゴマフアザラシ“しぶき”について

誕生日:2024年2月20日(火)

性別 :オス

母親 :愛称 ふぶき(推定年齢 21才)

父親 :愛称 ホシ(年齢 9才)

2024年4月に「しぶき」「あさひ」「なぎ」の3案にて来館者による愛称投票を行い、一番多くの票を獲得した「しぶき」に愛称が決定しました。

成長の様子を映したYouTube動画も楽しめます。

ゴマフアザラシの赤ちゃん〜温浴編〜

◆「しながわ水族館」概要◆

所在地 :〒140-0012 東京都品川区勝島3-2-1 しながわ区民公園内

営業時間:10:00〜17:00 ※最終入館は16:30

休館日 :火曜日(春・夏・冬休み、GW、祝日は営業)、1月1日

入館料金:大人(高校生以上)1,350円、小・中学生600円、幼児(4歳以上)300円、

シルバー(65歳以上)1,200円

※金額は全て税込

※画像はすべてイメージです

※状況により内容が変更になる場合があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 飼育員によるしぶきトークイベントも!しながわ水族館「祝☆しぶき1歳誕生日」 appeared first on Dtimes.