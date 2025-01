ココロとカラダの処方箋様な小林聡美のエッセイ！ハーバー研究所『日日是ココロユルビ』

ハーバー研究所は2025年1月20日(月)より、会員向けカタログ「美容手帖」および「ハーバー公式オンラインショップ」にて、俳優・エッセイストの小林聡美の新連載エッセイ『日日是ココロユルビ』を開始。

ハーバー研究所『日日是ココロユルビ』

ハーバー研究所は2025年1月20日(月)より、会員向けカタログ「美容手帖」および「ハーバー公式オンラインショップ」にて、俳優・エッセイストの小林聡美さんの新連載エッセイ『日日是ココロユルビ』を開始。

〜小林聡美さん新連載エッセイ概要〜

・開始日 :2025年1月20日(月)より掲載

・掲載媒体:会員向けカタログ「美容手帖」

・タイトル:『日日是ココロユルビ』

<小林聡美さんメッセージ>

美と健康のヒントがたくさん詰まった『美容手帖』にて連載させていただきます。

読者の皆さまに楽しめるようなエッセイをお届けできればと思います。

■小林聡美 | Satomi Kobayashi プロフィール

1965年東京生まれ。

1982年に「転校生」でスクリーンデビュー。

主な出演作にドラマ「団地のふたり」「ペンションメッツァ」「すいか」、映画「かもめ食堂」「紙の月」「ツユクサ」、舞台「24番地の桜の園」「阿修羅のごとく」。

主な著書に『茶柱の立つところ』『わたしの、本のある日々』『聡乃学習』。

ハーバーでは、お客様にたくさんの幸せをお届けできるよう、楽しくて、ワクワクするカタログ作りを心掛けています。

ユーモアにあふれ、思わずクスっと笑ってしまういつも傍にあると嬉しい、ココロとカラダの処方箋の様な小林聡美さんのエッセイは、そんな「美容手帖」のコンセプトにぴったりだと考え、今回の連載をお願いしました。

日々の生活の中にあるちょっとした気づきから、ココロがほっこりする、楽しんで生きることの面白さや尊さも感じられる新連載『日日是ココロユルビ』です。

ハーバーの会員はもちろん、性別、年代を問わず幅広い世代に楽しめるような読み物をお届けします。

■「美容手帖」

その時季におすすめのお手入れ、商品やお得情報を盛り込んだ会員情報誌です。

表紙には2007年10月よりエイブルアート・カンパニー所属の障害のある人のアート作品を使用しています。

ハーバー会員向けカタログ「美容手帖」2月号

■「ハーバー公式オンラインショップ」

ネットショッピングを快適に楽しめるようより使いやすく、より分かりやすく2025年1月5日にリニューアルしました。

キレイのヒントも最新のお得情報も見つかります。

ハーバー公式オンラインショップ

