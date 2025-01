好きなものを ”むぎゅっと” ハグして眠る恐竜たちの姿がなんとも可愛い『むぎゅっと!ジュラシック・ワールド』が2025年1月下旬にやってくる。映画では迫力満点、格好よくてこわ〜い恐竜たちの愛らしい姿に虜になりそう。映画『ジュラシック・パーク』に始まる一連の作品群は、スティーヴン・スピルバーグが総監督を務めている大ヒット映画。第1作『ジュラシック・パーク』(1993年)は、全世界で9億ドル以上の興行収入を記録し、当時の映画界で歴史的な成功を収めた。さらに、最新作『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』(2022年)は、全世界で約60億円もの興行収入を達成し、シリーズ全体が世界的に大きな影響力を持つ作品として認知されている。2025年には最新作の公開が予定されており、今年も大きな話題が期待できる中、それぞれの作品の中でも印象的な恐竜たちがガチャの新企画「むぎゅっと!」シリーズに第1弾として登場する。

タカラトミーアーツの「むぎゅっと!」シリーズは、キャラクターたちがそれぞれの好きなものを大切に抱いている様子を豊かな表情とともに表現したカプセルトイフィギュア。今回第1弾として、『ジュラシック・ワールド』シリーズでおなじみの恐竜たちがラインナップに登場。「ティラノサウルス・レックス」、「トリケラトプス」、「モササウルス」、「プテラノドン」、どれも誰もが知っているような代表的な恐竜たちの可愛らしい姿をお楽しみいただける。「ティラノサウルス・レックス」は大きな肉、「トリケラトプス」は新鮮な草、「モササウルス」は鮫、「プテラノドン」は卵と、それぞれの大好きなもの、大切なものをしっかりと抱え込んだスヤァな姿は癒やし力抜群。ちょっぴり怖くて可愛いその姿に心掴まれる恐竜ファンも多いのでは?恐竜や映画のファンにとってはもちろん、可愛いものが好きな子どもから大人まで、さまざまな人におすすめのアイテム。本体は約50mmとミニチュアサイズのため、デスクや棚の上に飾るのにぴったり。日常生活の中で、ちょっとした癒しを提供してくれる存在として、身近に取り入れてみるのはいかが?(C)Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.※ガチャ(R)は(株)タカラトミーアーツの登録商標です。※Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC )との商品化契約に基づき、株式会社タカラトミーアーツが企画・制作した商品です。