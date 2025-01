Aile The Shotaが、ポップスシーンに一石を投じる新曲「アノナミダ(Prod. ☆Taku Takahashi)」を1月29日(水)にリリースすることを発表した。2024年11月20日にリリースした1stアルバム『REAL POP』に収録されている楽曲「踊りませんか?」、「さよならシティライト」を通して共感性の高い歌詞、シティポップテイストのおしゃれなサウンド・メロディが多くの反響を集めシンガーソングライターとして頭角を表したAile The Shota。

満を持してリリースとなる新曲「アノナミダ(Prod. ☆Taku Takahashi)」について、Aile The Shotaは「「人間は忘れる生き物」。幸か不幸か色褪せてしまう悲しみを想って書きました。忘れたくない別れを想って書きました。この曲を聞いてくれたあなたの記憶の中のあの人が色鮮やかになりますように」と語っている。本楽曲を手掛けるのは、Calvin Harris、宇多田ヒカル、BE:FIRST、Da-iCE、Crystal Kay、eillなど国内外アーティストのプロデュースやRemixを手掛け、世界的に活躍するDJ / プロデューサー・☆Taku Takahashi。初のコラボレーションが実現した。☆Taku Takahashiが手掛けるドラムンベースを主体としたビートに、Aile The Shotaが生み出すハイセンスなメロディと愁いな歌詞がリスナーの感情に訴えかける珠玉の楽曲となっている。■☆Taku Takahashiコメント前から仲良しのショウタくんと、初めて彼の作品で曲を作れたことを嬉しく思います。何度も何度もどんなメロにするか色々とチャレンジした曲なので、ショウタくんの声でどう表現されているか是非チェックしてください!■Aile The Shotaコメントタクさんとの出会いはTHE FIRSTでのShining Oneでした。本当に大切な瞬間での出逢いから今回の作品に至るまで、公私共に超絶愛をくれるタクさんと初めて楽曲をリリースできることを凄く幸せに誇りに思います!いつまでも、愛とリスペクトです。<リリース情報>Aile The ShotaDigital Single 「アノナミダ(Prod. ☆Taku Takahashi)」2025年1月29日リリースhttps://orcd.co/ats_anonamida<ライブ情報>Aile The Shota Oneman Live 2025 at 東京ガーデンシアター2025年3月16日(日)東京・ガーデンシアター開場 16:00 / 開演 17:00出演:Aile The Shota-Band-Bass: 森光奏太 (dawgss) / Keyboard : Hiromu / Drum : So Kanno(BREIMEN) /DJ : HIRORON-Guest Band Member-Guitar : Shin Sakiura / Sax : KenT (Soulflex) / Trampet : Reiya Terakubo-Special Guest-SKY-HI / SOTA (BE:FIRST) / MANATO (BE:FIRST) / Maddy Soma / Kenya Fujita-Dance Crew-ODORIチケット料金・VIP指定席:33000(税込)※sold out・SS指定席:\11000(税込)※sold out・S指定席:\8800(税込)※座席指定※小学生以上有料、未就学児入場不可最終先行受付中 (1/26(日) 23:59まで)https://eplus.jp/ailetheshota-0316/HP:https://ailetheshota.tokyo/