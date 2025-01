Yellow Magic Orchestra - Photo by Masayoshi Sukita

YELLOW MAGIC ORCHESTRAの1979年ワールドツアーの模様を収録したCD/BDボックス「YMO 1979 TRANS ATLANTIC TOUR LIVE ANTHOLOGY」が、4月30日に発売される。5枚組CDとBD1枚の全6枚セット。豪華ブックレット付きの完全生産限定盤で、価格は23,650円。

ワールドツアー「TRANS ATLANTIC TOUR」でライブ・レコーディングされた4都市5公演を収録したライブCD集。1980年には、各都市の演奏をセレクトしたライブアルバム「パブリック・プレッシャー」が発売されており、その後も一部が発売されたが、ライブ・レコーディングがされた公演の全貌を収めたパッケージの発売は今回が初めてとなる。

細野晴臣、坂本龍一、高橋幸宏のYMOのメンバーに加え、渡辺香津美(Gt)、矢野顕子(Key)、松武秀樹(Programming)がサポート・メンバーとして参加したライブ音源は、世界的エンジニアのGOH HOTODAがミックスとマスタリングを担当。

細野晴臣の監修のもと、マルチテープから丹念に作業を行なったことで、「当時の会場の熱気もそのままに、1979年のワールド・ツアーを追体験できると同時に、新たな音楽的発見も多い最新のサウンドにアップデートされ、YMOが唯一無二の存在であることを再確認できる作品になっている」という。

また、ロサンゼルスのTHE GREEK THEATRE、ニューヨークのHURRAHでのライブの模様をHDリマスターでBDに収録。収録音源もGOH HOTODAが新たにミックスとリマスタリングを施している。

YELLOW MAGIC ORCHESTRA - “RYDEEN”LIVE AT THE GREEK THEATRE 1979

収録内容

【Disc 1:CD】YMO LIVE AT GREEK THEATRE 4/8/1979

1. BEHIND THE MASK

2. LA FEMME CHINOISE

3. COSMIC SURFIN'

4. RYDEEN

5. DAY TRIPPER

6. 1000 KNIVES

7. TONG POO

【Disc 2:CD】YMO TRANS ATLANTIC TOUR LONDON 16/10/1979

1. CASTALIA

2. RYDEEN

3. BEHIND THE MASK

4. COSMIC SURFIN'

5. RADIO JUNK

6. TECHNOPOLIS

7. THE END OF ASIA

8. INSOMNIA

9. ROCKET FACTORY

10. KANG TONG BOY

11. SOLID STATE SURVIVOR

12. DAY TRIPPER

13. FIRECRACKER

14. 1000 KNIVES

15. TONG POO

【Disc 3:CD】YMO TRANS ATLANTIC TOUR PARIS 18/10/1979

1. CASTALIA

2. RYDEEN

3. BEHIND THE MASK

4. RADIO JUNK

5. INSOMNIA

6. LA FEMME CHINOISE

7. ROCKET FACTORY

8. TECHNOPOLIS

9. KANG TONG BOY

10. 1000 KNIVES

11. TONG POO

12. DAY TRIPPER

13. THE END OF ASIA

14. FIRECRACKER

【Disc 4:CD】YMO TRANS ATLANTIC TOUR LONDON 24/10/1979

1. CASTALIA

2. RYDEEN

3. BEHIND THE MASK

4. RADIO JUNK

5. SOLID STATE SURVIVOR

6. KANG TONG BOY

7. TONG POO

8. DAY TRIPPER

9. 1000 KNIVES

10. ROCKET FACTORY

11. LA FEMME CHINOISE

12. FIRECRACKER

13. COSMIC SURFIN'

14. TECHNOPOLIS

15. THE END OF ASIA

【Disc 5:CD】YMO TRANS ATLANTIC TOUR NEW YORK 6/11/1979

1. CASTALIA

2. RYDEEN

3. BEHIND THE MASK

4. RADIO JUNK

5. SOLID STATE SURVIVOR

6. KANG TONG BOY

7. TONG POO

8. DAY TRIPPER

9. 1000 KNIVES

10. ROCKET FACTORY

11. LA FEMME CHINOISE

12. FIRECRACKER

13. COSMIC SURFIN'

14. THE END OF ASIA

【Disc 6:Blu-ray】YMO 1979 TRANS ATLANTIC TOUR

title 1:YMO 1979 TRANS ATLANTIC TOUR

LIVE AT GREEK THEATRE

1. BEHIND THE MASK

2. COSMIC SURFIN’

3. RYDEEN

4. 1000 KNIVES

5. TONG POO

PRIVATE SHOT IN TRANS ATLANTIC TOUR

PRIVATE SHOT IN LONDON

PRIVATE SHOT IN PARIS

LIVE AT THEATRE LE PALACE

PRIVATE SHOT IN NEW YORK

LIVE AT HURRAH

1. BEHIND THE MASK

2. KANG TONG BOY

3. TECHNOPOLIS

4. SOLID STATE SURVIVOR

5. DAY TRIPPER

6. FIRECRACKER

title 2:COMPLETE HURRAH

1. CASTALIA

2. RYDEEN

3. BEHIND THE MASK

4. RADIO JUNK

5. SOLID STATE SURVIVOR

6. KANG TONG BOY

7. TONG POO

8. DAY TRIPPER

9. 1000 KNIVES

10. ROCKET FACTORY

11. LA FEMME CHINOISE

12. FIRECRACKER

13. COSMIC SURFIN'

14. TECHNOPOLIS