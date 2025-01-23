YMOのワールドツアーが5枚組CD&BDボックスに。GOH HOTODAリマスター
Yellow Magic Orchestra - Photo by Masayoshi Sukita
YELLOW MAGIC ORCHESTRAの1979年ワールドツアーの模様を収録したCD/BDボックス「YMO 1979 TRANS ATLANTIC TOUR LIVE ANTHOLOGY」が、4月30日に発売される。5枚組CDとBD1枚の全6枚セット。豪華ブックレット付きの完全生産限定盤で、価格は23,650円。
ワールドツアー「TRANS ATLANTIC TOUR」でライブ・レコーディングされた4都市5公演を収録したライブCD集。1980年には、各都市の演奏をセレクトしたライブアルバム「パブリック・プレッシャー」が発売されており、その後も一部が発売されたが、ライブ・レコーディングがされた公演の全貌を収めたパッケージの発売は今回が初めてとなる。
細野晴臣、坂本龍一、高橋幸宏のYMOのメンバーに加え、渡辺香津美(Gt)、矢野顕子(Key)、松武秀樹(Programming)がサポート・メンバーとして参加したライブ音源は、世界的エンジニアのGOH HOTODAがミックスとマスタリングを担当。
細野晴臣の監修のもと、マルチテープから丹念に作業を行なったことで、「当時の会場の熱気もそのままに、1979年のワールド・ツアーを追体験できると同時に、新たな音楽的発見も多い最新のサウンドにアップデートされ、YMOが唯一無二の存在であることを再確認できる作品になっている」という。
また、ロサンゼルスのTHE GREEK THEATRE、ニューヨークのHURRAHでのライブの模様をHDリマスターでBDに収録。収録音源もGOH HOTODAが新たにミックスとリマスタリングを施している。
YELLOW MAGIC ORCHESTRA - “RYDEEN”LIVE AT THE GREEK THEATRE 1979
収録内容
【Disc 1：CD】YMO LIVE AT GREEK THEATRE 4/8/1979
1. BEHIND THE MASK
2. LA FEMME CHINOISE
3. COSMIC SURFIN'
4. RYDEEN
5. DAY TRIPPER
6. 1000 KNIVES
7. TONG POO
【Disc 2：CD】YMO TRANS ATLANTIC TOUR LONDON 16/10/1979
1. CASTALIA
2. RYDEEN
3. BEHIND THE MASK
4. COSMIC SURFIN'
5. RADIO JUNK
6. TECHNOPOLIS
7. THE END OF ASIA
8. INSOMNIA
9. ROCKET FACTORY
10. KANG TONG BOY
11. SOLID STATE SURVIVOR
12. DAY TRIPPER
13. FIRECRACKER
14. 1000 KNIVES
15. TONG POO
【Disc 3：CD】YMO TRANS ATLANTIC TOUR PARIS 18/10/1979
1. CASTALIA
2. RYDEEN
3. BEHIND THE MASK
4. RADIO JUNK
5. INSOMNIA
6. LA FEMME CHINOISE
7. ROCKET FACTORY
8. TECHNOPOLIS
9. KANG TONG BOY
10. 1000 KNIVES
11. TONG POO
12. DAY TRIPPER
13. THE END OF ASIA
14. FIRECRACKER
【Disc 4：CD】YMO TRANS ATLANTIC TOUR LONDON 24/10/1979
1. CASTALIA
2. RYDEEN
3. BEHIND THE MASK
4. RADIO JUNK
5. SOLID STATE SURVIVOR
6. KANG TONG BOY
7. TONG POO
8. DAY TRIPPER
9. 1000 KNIVES
10. ROCKET FACTORY
11. LA FEMME CHINOISE
12. FIRECRACKER
13. COSMIC SURFIN'
14. TECHNOPOLIS
15. THE END OF ASIA
【Disc 5：CD】YMO TRANS ATLANTIC TOUR NEW YORK 6/11/1979
1. CASTALIA
2. RYDEEN
3. BEHIND THE MASK
4. RADIO JUNK
5. SOLID STATE SURVIVOR
6. KANG TONG BOY
7. TONG POO
8. DAY TRIPPER
9. 1000 KNIVES
10. ROCKET FACTORY
11. LA FEMME CHINOISE
12. FIRECRACKER
13. COSMIC SURFIN'
14. THE END OF ASIA
【Disc 6：Blu-ray】YMO 1979 TRANS ATLANTIC TOUR
title 1：YMO 1979 TRANS ATLANTIC TOUR
LIVE AT GREEK THEATRE
1. BEHIND THE MASK
2. COSMIC SURFIN’
3. RYDEEN
4. 1000 KNIVES
5. TONG POO
PRIVATE SHOT IN TRANS ATLANTIC TOUR
PRIVATE SHOT IN LONDON
PRIVATE SHOT IN PARIS
LIVE AT THEATRE LE PALACE
PRIVATE SHOT IN NEW YORK
LIVE AT HURRAH
1. BEHIND THE MASK
2. KANG TONG BOY
3. TECHNOPOLIS
4. SOLID STATE SURVIVOR
5. DAY TRIPPER
6. FIRECRACKER
title 2：COMPLETE HURRAH
1. CASTALIA
2. RYDEEN
3. BEHIND THE MASK
4. RADIO JUNK
5. SOLID STATE SURVIVOR
6. KANG TONG BOY
7. TONG POO
8. DAY TRIPPER
9. 1000 KNIVES
10. ROCKET FACTORY
11. LA FEMME CHINOISE
12. FIRECRACKER
13. COSMIC SURFIN'
14. TECHNOPOLIS