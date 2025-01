マンCが今冬3人目の補強！　エジプト代表FWマーモウシュを完全移籍で獲得…背番号は「7」

マンチェスター・シティは23日、フランクフルトからエジプト代表FWオマル・マーモウシュが完全移籍加入することを発表した。シーズン後半戦での巻き返しを図るマンチェスター・シティが、ウズベキスタン代表DFアブドゥコディル・フサノフ、ブラジル人DFヴィトール・リースに次ぐ今冬3人目の新戦力を迎えた。契約期間は2029年6月30日までの約4年半で、背番号は「7」に決定。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、移籍金として7500万ユーロ(約122億円)がフランクフルトへ支払われたようだ。

