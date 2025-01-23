ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７５ｂｐ、縮小一服も昨年１１月以来の小幅水準が継続

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ　　　　2.528
フランス　　　3.282（+75）
イタリア　　　3.621（+109）
スペイン　　　3.162（+63）
オランダ　　　2.731（+20）
ギリシャ　　　3.393（+87）
ポルトガル　　　2.95（+42）
ベルギー　　　3.087（+56）
オーストリア　2.893（+37）
アイルランド　2.814（+29）
フィンランド　2.928（+40）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）