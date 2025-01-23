ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７５ｂｐ、縮小一服も昨年１１月以来の小幅水準が継続
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７５ｂｐ、縮小一服も昨年１１月以来の小幅水準が継続
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ 2.528
フランス 3.282（+75）
イタリア 3.621（+109）
スペイン 3.162（+63）
オランダ 2.731（+20）
ギリシャ 3.393（+87）
ポルトガル 2.95（+42）
ベルギー 3.087（+56）
オーストリア 2.893（+37）
アイルランド 2.814（+29）
フィンランド 2.928（+40）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ 2.528
フランス 3.282（+75）
イタリア 3.621（+109）
スペイン 3.162（+63）
オランダ 2.731（+20）
ギリシャ 3.393（+87）
ポルトガル 2.95（+42）
ベルギー 3.087（+56）
オーストリア 2.893（+37）
アイルランド 2.814（+29）
フィンランド 2.928（+40）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）