ちいかわと&honeyがコラボ！ 限定デザインのシャンプー＆ヘアトリートメント、ヘアミルクが1月29日より数量限定発売
【&honey Milky（アンドハニー ミルキー）/ちいかわ 限定デザイン】
1月29日～ 数量限定発売
プレシャス EXリペア シャンプー＆ヘアトリートメント 限定ペアセット：3,300円
プレシャス EXリペア ヘアミルク3.0：1,650円
価格：3,300円
価格：1,650円
応募期間：1月22日(水)～1月29日(水)まで
(C)nagano / chiikawa committee
1月29日～ 数量限定発売
プレシャス EXリペア シャンプー＆ヘアトリートメント 限定ペアセット：3,300円
プレシャス EXリペア ヘアミルク3.0：1,650円
ヴィークレアは、「&honey Milky（アンドハニー ミルキー）/ちいかわ 限定デザイン」商品を1月29日より数量限定で発売する。
イラストレーター・ナガノ氏が描く作品「ちいかわ」と「&honey」とのコラボレーションアイテムが登場。蜂モチーフのちいかわたちが描かれた限定デザインのシャンプー＆ヘアトリートメント、ヘアミルクがラインナップする。価格はシャンプー＆ヘアトリートメントが3,300円、ヘアミルクが1,650円。
&honeyのハチミツ感あるボトルに水彩風で優しいタッチのちいかわたちをデザイン
「&honey Milky（アンドハニー ミルキー）/ちいかわ 限定デザイン」概要
アンドハニー ミルキー プレシャス EXリペア シャンプー＆ヘアトリートメント 限定ペアセット/ちいかわ
価格：3,300円
内容：シャンプー本体1個、ヘアトリートメント本体1個、4STEPお試し1個入り
内容量：500mL+500g+（10mL+10g+3g+10mL）
アンドハニー ミルキー プレシャス EXリペア ヘアミルク3.0 /ちいかわ
価格：1,650円
内容量：180g
ポイント：ちいかわコラボ限定フレグランスを使用
イタリア産りんご果汁（※1）を配合し、甘酸っぱくて爽やかなりんごの香りとハチミツの甘さが広がるアップルハニーの香り。
（※1）香気・保湿
「&honey Milky/ちいかわ プレゼントキャンペーン」開催
&honey公式Xをフォロー&RTで「&honey Milky ちいかわ限定デザイン」が10名に当たるプレゼントキャンペーンが1月22日から1月29日まで開催される。
応募期間：1月22日(水)～1月29日(水)まで
キャンペーン応募方法：&honey公式Xをフォロー&キャンペーン投稿にいいねまたはリツイート
プレゼント商品：&honey Milky ちいかわ限定デザイン シャンプー、ヘアトリートメント、ヘアミルク 3点セット
当選人数：10名
(C)nagano / chiikawa committee