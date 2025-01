世の中に溢れる様々な作品の中には、作品と同じ時間を過ごすリアルタイムコンテンツだからこそ得られる様々な体験や感動が存在する。2023年から展開されている、石川県金沢市の伝統校・私立蓮ノ空女学院を舞台にした『ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』(以下、『蓮ノ空』)もその1つだ。

『蓮ノ空』は部活動としてアイドル活動を行う“スクールアイドル“の女子高生たちを扱ったメディアミックス作品『ラブライブ!』シリーズの1つで、アプリ『Link!Like!ラブライブ!』を中心に、ストーリー配信や楽曲リリース、3DCGライブやキャストによるリアルライブ開催などの展開がなされている。『蓮ノ空』の特徴は、作中の時間と現実の時間が連動した“リアルタイム性”。そのため、進級や卒業といったグループのメンバー構成に直接影響するような出来事も含め、スクールアイドルが限られた時間の中で放つ青春の煌めきが歴代シリーズ以上に色濃く出た作品となっている。

現在の『蓮ノ空』104期生の9人は、スクールアイドルの大会『ラブライブ!』の真っ只中で、その全国大会の優勝決定プレーオフが1月26日20時からアプリとYouTube公式チャンネルで無料生中継予定。「主人公ユニットなのだから、メタ的にも優勝は既定路線では?」と思う人もいるかもしれないが、後述する様々な要素もあって、優勝の行方どころかどのような中継内容となるのか予想ができないのである。

前置きが長くなったが、このコラムでは『蓮ノ空』の『ラブライブ!』大会の軌跡を中心に振り返ることで、“蓮ノ空のこと好き好きクラブのみなさん”(『蓮ノ空』のファンの総称)の決勝プレーオフへの期待と熱量がどのような形で育まれてきたのか、その一端を紐解いていければと思う。

『蓮ノ空』で最初に『ラブライブ!』の大会が描かれたのは蓮ノ空女学院103期の6人で挑んだ前回大会にあたる2023年10月の地区予選で、大会特有のピリッとした雰囲気の中、スリーズブーケ、DOLLCHESTRA、みらくらぱーく!の3ユニットがそれぞれ楽曲を披露した。『ラブライブ!』大会を現実の世界からリアルタイムで応援できるという初めての出来事だったこともあって、蓮ノ空のこと好き好きクラブのみなさんだけではなく、『ラブライブ!』シリーズを長く見てきた多くのラブライバー(『ラブライブ!』シリーズのファンの総称)の間でも話題となった。3ユニットすべてが地区予選を突破したものの、北陸地方予選から全国大会へ進めるのは1組のみ。様々なトラブルを乗り越えて彼女たちが出した答えが、スクールアイドルクラブ全員での1つのユニットではなく、3ユニットの特徴と個性を維持したまま“6人で歌うこと”だった。

北陸地方予選で披露した「Link to the FUTURE」のアーティスト表記が各ユニットの集合体となっているのはそういった経緯があるためだ。特に各ユニットの衣装で歌っていた6人が、曲の途中で衣装チェンジして1つに繋がる演出は、蓮ノ空の伝統や思いを未来へ繋ぐ決意を楽曲で表現した象徴的なパフォーマンスであった。

しかし、103期の『ラブライブ!』大会は結果として全国大会敗退で終わってしまう。活動記録(アプリ内のメインストーリー)で全国大会の模様も描写されないままあっけなく敗退となってしまったが、メンバー各々が悔しさを吐露し、「来年は必ず優勝を!」と誓いながら103期の『ラブライブ!』大会は幕を閉じる。この頃、現実世界では2023年12月に行われた『ラブライブ!』シリーズと『アイドルマスター』シリーズによるコラボフェス『異次元フェス アイドルマスター☆♥ラブライブ!歌合戦』と、2024年3月に行われた『ラブライブ!』シリーズ合同ライブイベント『ユニット甲子園 2024』をきっかけに――あえてこのような表現をするが――世間に“見つかった”ことで作品の注目度が急上昇。蓮ノ空メンバーの『ラブライブ!』大会に懸ける想いが多くの人に共有されることとなったのだった。

2024年4月から始まった104期では、新メンバーである1年生3人が加わった9人体制でスタート。蓮ノ空の伝統の継承とその変化を、活動記録でのエピソードのほかに「Reflection in the mirror」「Sparkly Spot」「アイデンティティ」といった作中伝統曲を大胆なアレンジ違いで表現するなどして、9人体制を徐々にファンの間に浸透させることに成功した。人数が増えた蓮ノ空のパフォーマンスもさらに磨かれていくことになる。

そして始まった、104期の『ラブライブ!』大会。今回は最初から3ユニット合同でエントリーを行い、地区予選では昨年歌った「Link to the FUTURE」を披露して無事次のステージに駒を進め、12月に行われた北陸地方予選では新曲「KEY of Like!」をパフォーマンスして全国大会の切符を掴み取った。「KEY of Like!」は作中では藤島慈(CV:月音こな)が作った曲となっており、彼女が蓮ノ空で経験した喜びや挫折といった様々な感情を内包した覚悟の決まったこの曲は、ここまでのストーリーを追ってきた多くの人の涙腺を緩ませたのだった。

そして満を持して行われた全国決勝大会は、1月10日、11日に横浜アリーナで開催されたキャストによるリアルライブ『ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 3rd Live Tour TRI TRI UNITY!!!』のアンコールにてサプライズで再現された。『ラブライブ!』大会がリアルライブで行われたことは、シリーズにおける歴史的瞬間と言っていいだろう。このステージでは作中にたびたび登場していた瑞河女子高等学校のスクールアイドル・桂城泉(CV:進藤あまね)が騎士のような凛々しい衣装を身に纏い、先にステージに登場。初披露となる「Edelied」の圧巻のパフォーマンスに大きな歓声が上がるが、蓮ノ空も負けてはいない。こちらも初披露となる新曲「AURORA FLOWER」で夢に対するひたむきさと諦めない心を神秘的な雰囲気に乗せて表現していく。日頃から「目指すは『ラブライブ!』優勝」と公言し、『ラブライブ!』大会に対して人一倍想いが強い乙宗梢(CV:花宮初奈)がセンターを務めたことも含め、多くのファンに感動を与えるステージパフォーマンスとなった。

同票1位で引き分けとなった両者の対決の決着は、先述した1月26日の決勝プレーオフまで持ち越しとなるが、この間に更新された活動記録のエピソードで瑞河女子の『ラブライブ!』へ懸ける想いとその背景が明かされたことにより、ただの再戦では終わらないことが確実となった。大会が始まる当初に掲げた「今年こそ――全員で願いを叶えましょう。」の“全員”の意味が、この終盤でガラッと変わった“みんなで叶える物語”。蓮ノ空、そして瑞河女子の夢が花咲く瞬間を一瞬たりとも見逃さないでほしい。

(文=河瀬タツヤ)