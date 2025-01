Petit Brabanconが、2月にリリースするライヴBlu-ray『Petit Brabancon EXPLODE -02- “LIVE LOG”』完全限定盤に収録される特典盤「Petit Brabancon EXPLODE -02- 暴獣」のブートレグ映像より、「a humble border」の映像を先行公開した。<Petit Brabancon EXPLODE -02- 暴獣>は、2024年1月にPetit Brabancon初の対バンライヴとしてROTTENGRAFFTYを迎えたライヴだ。コロナ禍に活動開始をしたこともあり、活動初期は座席有りのスタイルにて始まったPetti Brabanconのライヴも、初の対バン相手を迎えたことで血気盛んな猛犬達はROTTENGRAFFTYに大いに噛みついた。そのライヴの興奮と熱量をエネルギーに2nd EP『Seven Garbage Born of Hatred』が産み落とされ、同作品を引っ提げた2024年のツアー<BURST CITY>では各都市に強烈な爪痕を残すなど、バンドにとって大きな転換点となった。その瞬間を熱量が渦巻くフロアから撮影されたブートレグ映像の一部が今回初解禁となる。

<Petit Brabancon EXPLODE -02-“LIVE LOG”->https://t.unext.jp/r/petitbrabancon2[配信時間]ライヴ配信:2025年2月8日(土)18:30〜 ライヴ終了まで見逃し配信:準備完了次第〜2月22日(土)23:59まで[視聴可能デバイス]・スマートフォン / タブレット(U-NEXTアプリ)・パソコン(Google Chrome / Firefox /Microsoft Edge / Safari)・テレビ(Android TV / Amazon FireTV / FireTV Stick / Chromecast / Chromecast with Google TV / U-NEXT TV / AirPlay)※ライヴ配信には1時間に最大約5.5GBの通信量を消費します。当日はWi-Fi環境での視聴を推奨します。

<Petit Brabancon CROSS COUNTER -01->



スケジュール2025年3月8日(土)愛知・名古屋 THE BOTTOM LINEopen 17:15 / start 18:00Guest : ROTTENGRAFFTY2025年3月9日(日)愛知・名古屋 THE BOTTOM LINEopen 17:15 / start 18:00Petit Brabancon Only2025年3月20日(祝)大阪・心斎橋 BIGCATopen 17:15 / start 18:00Guest :SPARK!!SOUND!!SHOW!!2025年3月21日(金)大阪・心斎橋 BIGCATopen 18:15 / start 19:00Petit Brabancon Only2025年3月26日(水)東京・恵比寿 LIQUIDROOMopen 18:15 / start 19:00Guest : The BONEZ2025年3月27日(木)東京・恵比寿 LIQUIDROOMopen 18:15 / start 19:00Petit Brabancon Only[チケット料金]一般スタンディング : 6,500円(税込・整理番号付・D代別)一般スタンディング(オリジナルTシャツ付): 10,000円(税込・整理番号付・D代別)U-30スタンディング : 5,000円(税込・整理番号付・D代別)(※3月8日(土)名古屋公演・3月20日(祝)大阪公演・3月26日(水)東京公演のみ)・オフィシャル最速先行2024年12月20日(金)18:00より受付開始:https://eplus.jp/pb/・オフィシャル一次先行2025年1月10日(金)18:00より受付開始:https://eplus.jp/pb/