yamaが、4thアルバム『;semicolon』の完全生産限定盤に収録される最新ライブフィルム『yama “the meaning of life” TOUR 2024 at LINE CUBE SHIBUYA』を3月3日の東京、5日の大阪での2日間に渡り映画館にて限定上映を開催する。また、このプレミアム上映会に、yamaが登壇することを発表した。yamaは3rdアルバム『awake&build』を引っ提げ、2024年2月3日の青森公演を皮切りに、北は北海道、南は沖縄まで全国20都市21公演におよぶツアー<yama “the meaning of life” TOUR 2024>を敢行した。ツアーの山場となったLINE CUBE SHIBUYA公演を完全収録した最新ライブフィルムが、この『yama “the meaning of life” TOUR 2024 at LINE CUBE SHIBUYA』である。ツアーを通してyamaが得た「きづき」が語られられる貴重な機会になるはずだ。

さらに、モラトリアムトリロジー最終章である『awake&build』の発売1周年を記念して、ライブフィルム『yama “the meaning of life” TOUR 2024 at LINE CUBE SHIBUYA』から、テレビ東京系アニメ『SPY×FAMILY』第2クールエンディングテーマで、アルバム『awake&build』の1曲目を飾る「色彩」のライブ映像をYouTubeにて公開した。

上映会情報

『yama “the meaning of life” TOUR 2024 at LINE CUBE SHIBUYA』

ライヴ・フィルム 一夜限りのプレミアム上映

◆日時:2025年3月3日(月)

場所:新宿バルト9

開映:19:00

登壇:yama



◆日時:2025年3月5日(水)

場所:T・ジョイ梅田

開映:19:00

登壇:yama



血流

偽顔

Moonwaker

灰炎

日々

slash

Oz.

独白

沫雪

愛を解く

ストロボ

イノセント

あるいは映画のような

色彩

麻痺

ハロ

こだま

春を告げる

陽だまり



2024年5月15日(水)LINE CUBE SHIBUYA



[チケット販売]

前売:3,300円 (税込)

当日:4,400円(税込)

チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/yama-livefilm/(PC・モバイル共通)



※開場時間は、映画館によって異なります。

※3歳以上有料/3歳未満で座席をご使用の場合は有料となります。

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

※映画館により、座席間隔をあけてチケット販売を行う場合がございます。今後の情勢に応じて変更となる場合や、各映画館で対応が異なる場合がございますので予めご了承ください。



リリース情報

『;semicolon』

2025年3月5日(水)発売

CD予約:https://yama.lnk.to/semicolon



・完全生産限定盤:SRCL-13183〜13185 / CD+BD+イヤーカフ / \13,500(税込)

・初回盤:SRCL-13186〜13187 / CD+BD / \8,800(税込)

・通常盤:SRCL-13188 / CD / \3,300(税込)



▲完全生産限定盤ジャケット写真 ▲完全生産限定盤ジャケット写真

▲初回盤ジャケット写真 ▲初回盤ジャケット写真

▲通常盤ジャケット写真 ▲通常盤ジャケット写真



[購入者特典対象店舗 / 特典内容]

・楽天ブックス:スマホショルダー

・セブンネットショッピング:トート型エコバッグ

・Amazon.co.jp:巾着(完全生産限定盤対象)、メガジャケ(初回生産限定盤 / 通常盤対象)

・HMV全店(HMV&BOOKS Online含む / 一部店舗除く):L判ブロマイド

・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く):スクエア缶バッジ

※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外

・yama応援店特典:ステッカー



[「CLUB yama」会員限定特典]

official fanclub「CLUB yama」会員様がSony Music Shopの対象カートにて『;semicolon』をご購入いただくと、先着で

「2枚重ねアクリルキーホルダー」を差し上げます。

予約:https://member.yamaofficial.jp/s/n151/login



※本特典付き商品は「CLUB yama」会員の方だけがご注文いただけます。

※「CLUB yama」会員の方は下記サイトからマイページへログインの上、「CLUB yama」のNEWSに記載のリンク経由で本商品をご注文ください。

※本商品には「2枚重ねアクリルキーホルダー」以外の特典は付きませんので、ご注意ください。

※Sony Music Shop内の「2枚重ねアクリルキーホルダー」付きカート以外で『; semicolon』いずれかをご購入いただいても、「2枚重ねアクリルキーホルダー」は付与されませんので、必ず専用カートにてご購入ください。



[注意事項]

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

◆yama オフィシャルサイト

ひとりの人間と現実を繋ぐ唯一無二の接点であるステージで、コンセプトアルバムのラストを飾るyamaの人生を紡いだ楽曲たち全19曲、95分を映画館でしか味わえないダイナミックかつ繊細なサウンドと大スクリーンによる圧倒的な没入感で、yama独自の世界観と歌声を感じてほしい。チケット先行は、2025年1月26日23時59分まで、チケットぴあにて受付中だ。◆ ◆ ◆◾️yama コメント“the meaning of life” TOUR は2021年から毎年続けているライブシリーズです。このツアーがあるおかげで、人としてもシンガーとしても成長できています。タイトル通り、ステージに立ってお客さんとの時間を共有するたび生きていることを実感しています。公演を通して得た“気付き”は自分の中で新たな表現の芽になる。2024年は少しずつ自分を解放していったツアーになりました。この日のライブにしかない空気感をあらためて劇場で楽しんでいただけたら嬉しいです!_yama◆ ◆ ◆