Travis Japanが、3月5日にリリースする初のダブルAサイドCDシングルとなる「Say I do / Tokyo Crazy Night」のジャケット写真を公開した。今作は、宮近海斗が葵わかなとW主演を務めるテレビ朝日オシドラサタデー『ホンノウスイッチ』の主題歌「Say I do」と、松倉海斗が主演を務めるABCテレビ1月期L連続ドラマ『トーキョーカモフラージュアワー』の主題歌「Tokyo Crazy Night」のダブルAサイドシングルだ。初回T盤と通常盤は「Say I do」の世界観で作られたジャケットで、コンセプトは恋愛相談所の相談員とのこと。初回J盤とUNIVERSAL MUSIC STORE盤のジャケットは、「Tokyo Crazy Night」の曲調に合わせたセクシーなTravis Japanになっている。

リリース情報



▲初回T盤 ▲初回T盤

▲初回J盤 ▲初回J盤

▲通常盤 ▲通常盤

▲UNIVERSAL MUSIC STORE盤 ▲UNIVERSAL MUSIC STORE盤

ダブルAサイドシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」2025年3月5日(水)発売予約リンク:https://TravisJapan.lnk.to/SIdTCN_CD◆初回T盤(CD+Blu-ray / CD+DVD)「Say I do / Tokyo Crazy Night」※特典ディスク+スリーブケース+ステッカーシートA+トレカ3枚セットA・初回T盤(Blu-ray)UPCC-9011 1,980円(税込)・初回T盤(DVD)UPCC-9012 1,650円(税込)[Disc1(CD)]01. Say I do02. Tokyo Crazy Night03. Be Your Shadow[Disc2(Blu-ray / DVD)]・Say I do -Video Clip-・Say I do -Behind the scenes-・<テレビ朝日 ドリームフェスティバル2024 -Live Performance->◆初回J盤(CD+Blu-ray / CD+DVD)「Tokyo Crazy Night / Say I do」※特典ディスク+スリーブケース+ステッカーシートB+トレカ3枚セットB・初回J盤(Blu-ray)UPCC-9013 1,980円(税込)・初回J盤(DVD)UPCC-9014 1,650円(税込)[Disc1(CD)]01. Tokyo Crazy Night02. Say I do03. My Own Night[Disc2(Blu-ray / DVD)]・Tokyo Crazy Night -Video Clip-・Tokyo Crazy Night -Behind the scenes-・密着!TJプライベートクイズ! 〜メンバーのオフにお邪魔してきました〜◆通常盤(CD)「Say I do / Tokyo Crazy Night」※初回プレス:三方背ケース・通常盤 初回プレス(CD)UPCC-9015 1,320円(税込)[CDのみ]01. Say I do02. Tokyo Crazy Night03. Backup Plan04. O-Shan-Tee◆UNIVERSAL MUSIC STORE盤(CD+Blu-ray/CD+DVD)「Say I do / Tokyo Crazy Night」※特典ディスク+三方背ケース+フォトブック(40ページ)・UNIVERSAL MUSIC STORE盤(Blu-ray)PDCJ-5121 4,180円(税込)・UNIVERSAL MUSIC STORE盤(DVD)PDCJ-5122 3,850円(税込)[Disc1(CD)]01. Say I do02. Tokyo Crazy Night[Disc2(Blu-ray / DVD)]「World Tour 2024 Road to A -Live in Los Angeles & Tour Documentary-」[先着外付け特典]初回T盤(Blu-ray/ DVD)クリアポスター(B4)初回J盤(Blu-ray/ DVD)クリアファイル(B5)通常盤(初回プレス)フォトフレーム風クリアカード3種セットUNIVERSAL MUSIC STORE盤(Blu-ray / DVD)フォトカード(A6)