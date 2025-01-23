X¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ø¥ó¤á¤Í¤³¡Ù¤¬¥¢¥Ë¥á²½¡¢4·îÊüÁ÷³«»Ï¡ª¡¡À¼Í¥¿Ø¤Ëß¯¤á¤°¤ß¡¢²¼Ìî¹É
¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¤·¤ê¤â¤È¤¬¼ê³Ý¤±¤ëX¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ø¥ó¤á¤Í¤³¡Ù¤¬¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¡¢4·î¤è¤ê¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤ÆTBS¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈPV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥ó¤á¤Í¤³Ìò¤òß¯¤á¤°¤ß¡¢¤¦¤¹¤¯¤íÌò¤ò²¼Ìî¹É¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡È¥ó¤á¤Í¤³¡É¤È¡È¤¦¤¹¤¯¤í¡É¤Î¤Û¤ó¤ï¤«¡¦¥Ð¥¿¥Ð¥¿Æü¾ï·à¡ª¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ó¤á¤Í¤³¡ÙPV
¡¡X¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô25Ëü¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¤·¤ê¤â¤È¤¬ÉÁ¤¯¡Ö¥ó¤á¤Í¤³¡×¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢ËèÆü¤Î¤ó¤Ó¤êÊë¤é¤¹Ç¤¿¤Á¤ÎÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²èºîÉÊ¡£X¤Ç¤Ï100Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄ¶¤¨¤ëÅê¹Æ¤â¤¢¤ê¡¢Ëü¥Ð¥º¤âÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤À¡£
¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥ó¤á¤Í¤³¤È¡¢¤½¤ì¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤¦¤¹¤¯¤í¤Î´Ø·¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ë¡£PV¤Ï¡¢¥ó¤á¤Í¤³¤È¤¦¤¹¤¯¤í¤Î¤Û¤ó¤ï¤«¡¦¥Ð¥¿¥Ð¥¿Æü¾ï·à¤ò¤¢¤é¤ï¤·¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ó¤á¤Í¤³¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ïß¯¤á¤°¤ß¡¢¤¦¤¹¤¯¤í¤ò²¼Ìî¹É¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¤Á¤Ó¥´¥¸¥é¡Ù¡Ø¥¯¥Þ¡¼¥Ð¡Ù¤ÎÆüÌî¥È¥ß¡¼¡¢µÓËÜ¡¦¥·¥Ê¥ê¥ª¹½À®¤Ï¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡Ù¡Ø¿¿ÌëÃæ¤Ñ¤ó¥Á¡Ù¤ÎÇòºä±Ñ¹¸¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡Ø¥¯¥Þ¡¼¥Ð¡Ù¤ÎKumarba¡Ê¥¯¥Þ¡¼¥Ð¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡¡¥ó¤á¤Í¤³Ìò¤Îß¯¤á¤°¤ß¤Ï¡Ö¥ó¤á¤Í¤³¤È¤¦¤¹¤¯¤í¤¬¤·¤ã¤Ù¤ê¤À¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤ê¤â¤ÈÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤¯2¿Í¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿°¦¤ª¤·¤¤Æü¾ï¤«¤é¡¢À¼¤ä¸ÀÍÕ¡¢²»¤ËÆ°¤¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ä´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤È¡¢¹¬¤»¤¬¤Õ¤¯¤é¤ß¤Þ¤¹¡£¤È¤¤ËÍ§¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Îø¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¤È¤ì¤ë¡¢2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½À®¤êÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ê¡¢¤À¤±¤ÉÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿´ÖÊÁ¤òÈþÌ£¤·¤¯ºÌ¤ì¤¿¤é¤È¡Ä¥ó¤á¤§¤§¤¨¤Ã¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤¦¤¹¤¯¤íÌò¤Î²¼Ìî¹É¤Ï¡Öº£²ó¡¢¡Ø¥ó¤á¤Í¤³¡Ù¤ÎÁêÊý¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ø¥ó¤á¤Í¤³¡Ù¤ËÍ¥¤·¤¤¡Ø¤¦¤¹¤¯¤í¡Ù¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡2¿Í¡Ê2É¤¡©¡Ë¤ÎÆÈÆÃ¤«¤ÄÍ¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤äÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡Ä¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âµ¤³Ú¤Ë´Ñ¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìþ¤ä¤·¤Î¤Ò¤È»þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤Î¤·¤ê¤â¤È¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤Êë¤é¤·¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢¥ó¤á¤Í¤³¤È¤¦¤¹¤¯¤í¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤ò¸«¤¿³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â¡¢³Ú¤·¤µ¤äÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢´ÆÆÄ¤ÎÆüÌî¥È¥ß¡¼¤Ï¡ÖÃ¯¤·¤â¤¬Ã¯¤«¤Î¥ó¤á¤Í¤³¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã¯¤«¤Î¤¦¤¹¤¯¤í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¡¢¤È¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë2¿Í¤Ç¤¹¡£¥ó¤á¤Í¤³¤ÎÆâ»éËÃ¤È¤¦¤¹¤¯¤í¤Î´ÎÂ¡¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÊÒ»³Íª¼ùTBS¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥ó¤á¤Í¤³¤È¤¦¤¹¤¯¤í¤Î2¿Í¤Î³Ú¤·¤¤Æü¾ï¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¡¢¤¹¤°¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¡ØÆüËÜ°ì¤º¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤2¿Í¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥¢¥Ë¥á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸«¼é¤ê¤¿¤¤¿Í¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÁý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ê¤â¤ÈÀèÀ¸¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤È³Ú¤·¤¯À©ºî¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ó¤á¤Í¤³¡Ù¤Ï¡¢TBS¤Ë¤Æ4·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡È¥ó¤á¤Í¤³¡É¤È¡È¤¦¤¹¤¯¤í¡É¤Î¤Û¤ó¤ï¤«¡¦¥Ð¥¿¥Ð¥¿Æü¾ï·à¡ª¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ó¤á¤Í¤³¡ÙPV
¡¡X¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô25Ëü¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¤·¤ê¤â¤È¤¬ÉÁ¤¯¡Ö¥ó¤á¤Í¤³¡×¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢ËèÆü¤Î¤ó¤Ó¤êÊë¤é¤¹Ç¤¿¤Á¤ÎÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²èºîÉÊ¡£X¤Ç¤Ï100Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄ¶¤¨¤ëÅê¹Æ¤â¤¢¤ê¡¢Ëü¥Ð¥º¤âÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤À¡£
¡¡¥ó¤á¤Í¤³¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ïß¯¤á¤°¤ß¡¢¤¦¤¹¤¯¤í¤ò²¼Ìî¹É¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¤Á¤Ó¥´¥¸¥é¡Ù¡Ø¥¯¥Þ¡¼¥Ð¡Ù¤ÎÆüÌî¥È¥ß¡¼¡¢µÓËÜ¡¦¥·¥Ê¥ê¥ª¹½À®¤Ï¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡Ù¡Ø¿¿ÌëÃæ¤Ñ¤ó¥Á¡Ù¤ÎÇòºä±Ñ¹¸¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡Ø¥¯¥Þ¡¼¥Ð¡Ù¤ÎKumarba¡Ê¥¯¥Þ¡¼¥Ð¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡¡¥ó¤á¤Í¤³Ìò¤Îß¯¤á¤°¤ß¤Ï¡Ö¥ó¤á¤Í¤³¤È¤¦¤¹¤¯¤í¤¬¤·¤ã¤Ù¤ê¤À¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤ê¤â¤ÈÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤¯2¿Í¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿°¦¤ª¤·¤¤Æü¾ï¤«¤é¡¢À¼¤ä¸ÀÍÕ¡¢²»¤ËÆ°¤¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ä´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤È¡¢¹¬¤»¤¬¤Õ¤¯¤é¤ß¤Þ¤¹¡£¤È¤¤ËÍ§¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Îø¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¤È¤ì¤ë¡¢2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½À®¤êÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ê¡¢¤À¤±¤ÉÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿´ÖÊÁ¤òÈþÌ£¤·¤¯ºÌ¤ì¤¿¤é¤È¡Ä¥ó¤á¤§¤§¤¨¤Ã¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤¦¤¹¤¯¤íÌò¤Î²¼Ìî¹É¤Ï¡Öº£²ó¡¢¡Ø¥ó¤á¤Í¤³¡Ù¤ÎÁêÊý¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ø¥ó¤á¤Í¤³¡Ù¤ËÍ¥¤·¤¤¡Ø¤¦¤¹¤¯¤í¡Ù¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡2¿Í¡Ê2É¤¡©¡Ë¤ÎÆÈÆÃ¤«¤ÄÍ¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤äÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡Ä¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âµ¤³Ú¤Ë´Ñ¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìþ¤ä¤·¤Î¤Ò¤È»þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤Î¤·¤ê¤â¤È¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤Êë¤é¤·¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢¥ó¤á¤Í¤³¤È¤¦¤¹¤¯¤í¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤ò¸«¤¿³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â¡¢³Ú¤·¤µ¤äÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢´ÆÆÄ¤ÎÆüÌî¥È¥ß¡¼¤Ï¡ÖÃ¯¤·¤â¤¬Ã¯¤«¤Î¥ó¤á¤Í¤³¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã¯¤«¤Î¤¦¤¹¤¯¤í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¡¢¤È¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë2¿Í¤Ç¤¹¡£¥ó¤á¤Í¤³¤ÎÆâ»éËÃ¤È¤¦¤¹¤¯¤í¤Î´ÎÂ¡¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÊÒ»³Íª¼ùTBS¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥ó¤á¤Í¤³¤È¤¦¤¹¤¯¤í¤Î2¿Í¤Î³Ú¤·¤¤Æü¾ï¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¡¢¤¹¤°¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¡ØÆüËÜ°ì¤º¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤2¿Í¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥¢¥Ë¥á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸«¼é¤ê¤¿¤¤¿Í¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÁý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ê¤â¤ÈÀèÀ¸¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤È³Ú¤·¤¯À©ºî¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ó¤á¤Í¤³¡Ù¤Ï¡¢TBS¤Ë¤Æ4·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡£