¥Æ¥ìÄ«Èþ¿Í¥¢¥Ê¡¢¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤éÈþµÓ¤Á¤é¤ê¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î²¼Â¼ºÌÎ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÈþ¿Í¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºØÆ£¤Á¤Ï¤ë¥¢¥Ê¡¢Æ±´ü¥¢¥Ê¤È¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤ÇÌîµå´ÑÀï
¡¡²¼Â¼¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¿åÍËÆü¡¡¡ô°áÁõ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£Çò¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿À¶Á¿¤Ê¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¥¹¥é¤Ã¤ÈÄ¹¤¤¤ª¤ßÂ¤¬¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¡¼¡¼Èþ¿Í¤µ¤ó¡¡Ãæ·Ñ¤Î»þ¤â¡¢Á´ÎÏ¤ÇÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²¼Â¼¤µ¤ó¥â¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖºÌÍý¤Á¤ã¤óµ×¡¹¤Ë¸«¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖºÌÎ¤¤µ¤ó¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£²¼Â¼ºÌÎ¤¡Ê¤·¤â¤à¤é ¤µ¤¤¤ê¡Ë
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÆüËÜ½÷»ÒÂç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø ²ÈÀ¯³ØÉô»ùÆ¸³Ø²Ê¤òÂ´¶È¡£2019Ç¯4·î1Æü¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÆþ¼Ò¡£¡ØÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ê¤É¤òÃ´ÅöÈÖÁÈ¤Ë»ý¤Á¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2024Ç¯4·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö²¼Â¼ºÌÎ¤¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷sairi.shimomura_ex¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºØÆ£¤Á¤Ï¤ë¥¢¥Ê¡¢Æ±´ü¥¢¥Ê¤È¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤ÇÌîµå´ÑÀï
¡¡²¼Â¼¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¿åÍËÆü¡¡¡ô°áÁõ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£Çò¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿À¶Á¿¤Ê¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¥¹¥é¤Ã¤ÈÄ¹¤¤¤ª¤ßÂ¤¬¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¡¼¡¼Èþ¿Í¤µ¤ó¡¡Ãæ·Ñ¤Î»þ¤â¡¢Á´ÎÏ¤ÇÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²¼Â¼¤µ¤ó¥â¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖºÌÍý¤Á¤ã¤óµ×¡¹¤Ë¸«¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖºÌÎ¤¤µ¤ó¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£²¼Â¼ºÌÎ¤¡Ê¤·¤â¤à¤é ¤µ¤¤¤ê¡Ë
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÆüËÜ½÷»ÒÂç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø ²ÈÀ¯³ØÉô»ùÆ¸³Ø²Ê¤òÂ´¶È¡£2019Ç¯4·î1Æü¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÆþ¼Ò¡£¡ØÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ê¤É¤òÃ´ÅöÈÖÁÈ¤Ë»ý¤Á¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2024Ç¯4·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö²¼Â¼ºÌÎ¤¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷sairi.shimomura_ex¡Ë