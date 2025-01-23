¡Ö¤¨¤Ã¡¢±ê¾å¤·¤Æ¤ó¤Î¤³¤ì!?¡×Âç¿Íµ¤ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤È¥ì¥È¥ë¥È¥½¡¼¥¹¤ò°ì½ï¤Ëè§¤Ç¤ëÅê¹Æ¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ
¡¡YouTube¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬500Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¥ê¥å¥¦¥¸¤µ¤ó¤¬23Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤È°ì½ï¤Ë¥ì¥È¥ë¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¥½¡¼¥¹¤òè§¤Ç¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡21Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Öº£Æü¤Ïµ×¡¹¤ÎÀÄ¤ÎÆ¶·¢¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¡×¤È¥Ñ¥¹¥¿¤È°ì½ï¤Ë¥ì¥È¥ë¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤òè§¤Ç¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¤È¥ì¥È¥ë¥È¥Ñ¥Ã¥¯°ì½ï¤Ëè§¤Ç¤ë¤Î¡©¡ª¡©¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¡¢»ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ç¿©¤¦¤ó¤À¤«¤é¹¥¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤è¡£²¶¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÈÝÄê¤Ê¤É¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È»¿ÈÝ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬150·ï°Ê¾å´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡23Æü¤Ë¤³¤ÎÈ¿±þ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡¢±ê¾å¤·¤Æ¤ó¤Î¤³¤ì¡ª¡©¤¤¤ä¡¢ÆÈ¤êÊë¤é¤·¤Ç¥Ñ¥¹¥¿¤È¥½¡¼¥¹¤ò°ì½ï¤ÎÆé¤Çè§¤Ç¤ë¤È¤«¤ß¤ó¤Ê¤ä¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ä¡ª¡©¤ä¤é¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¡¢Â³¤¤¤Æ¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ì¥Ñ¥Ã¥¯¤ÏÀö¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÈó¿ä¾©¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¡¼¥«¡¼Åª¤Ë¤â±ÒÀ¸Åª¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤ÇËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Î¿©¤Ù¤ëÍÑ¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦ÇÉ¤Ç¤¹¤Í¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë±ÒÀ¸Åª¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¤éÈó¿ä¾©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì£Åª¤ËNG¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤³¤ÎµÄÏÀ¤À¤¬¡¢¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬Â¿¤¤¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ò¥ó¥È¡×¤Î¥ì¥È¥ë¥È¾¦ÉÊ¤ò²¹¤á¤ë¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥È¥ë¥È¥Ñ¥¦¥Á¤ò²¹¤á¤¿»Ä¤êÅò¤Ï¡¢Â¾¤ÎÎÁÍý¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ñ¥¦¥Á¤ÎÀ®Ê¬¤¬ÍÏ¤±½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ä¤êÅò¤òºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£