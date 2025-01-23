»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢½±Ì¾¸å½é¤Î³¤³°¸ø±é¤Ø¡ÖKABUKI¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¡¼óÅÔ·÷¢ª¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¸ø¼°¥Ä¥¢¡¼È¯Çä
¡¡¶áµ¦ÆüËÜ¥Ä¡¼¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢4·î25¡¦26Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¥¿¥¤²¦¹ñ¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤Î³¤³°¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ò¡¢¤¢¤¹24Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£³¤³°¸ø±é¤Î¡ÖKABUKI¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖKABUKI¡×»ÔÀîÔ¥½½Ïº³¤³°¸ø±é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡Ô¥½½Ïº¤¬¡Ö½½»°ÂåÌÜ»ÔÀîÔ¥½½ÏºÇò±î¡×½±Ì¾¸å½é¤Î³¤³°¸ø±é¤È¤Ê¤ê¡¢¡ØJapan Theater -KABUKI- ¡ÖÃË°ËÃ£²Ö³Ç¡× by Ichikawa Danjuro XIII¡Ù¡Ê¼çºÅ¡§Sync Circle.,Co Ltd¡Ë¤ÈÂê¤¹¤ë¡£Ô¥½½Ïº¤Î³¤³°¸ø±é¤Ï¡¢¡Ö½½°ìÂåÌÜ»ÔÀî³¤Ï·Â¢¡×»þÂå¤Î2016Ç¯3·î¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥«¡¼¥Í¥®¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¸ø±é°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷È¯Ãå¤ÎÆ±¼Ò¸ÂÄê¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢Ô¥½½Ïº¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿½Ð±é¼Ô¤È¤ÎÍ¼¿©²ñ¤ò¡¢¥Ä¥¢¡¼»²²Ã¼Ô¸ÂÄê¤Ç¸ø±éÁ°¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¢£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ä¥¢¡¼³µÍ×
¡¦½ÐÈ¯Æü¡§2025Ç¯4·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë
1¡Ë±ýÉü±©ÅÄÈ¯Ãå¥³¡¼¥¹ 3Çñ4Æü
2¡Ë±ýÏ©¡¦±©ÅÄ¡¿ÉüÏ©¡¦À®ÅÄ¥³¡¼¥¹ 3Çñ4Æü
3¡Ë±ýÉü±©ÅÄÈ¯Ãå¥³¡¼¥¹ 3Çñ5Æü
Î¹¹ÔÂå¶â¡§ 25Ëü5000±ß¡Á35Ëü1000±ß¡ÊÇ³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤Û¤«½ôÀÇ¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¦Êç½¸¼õÉÕ´ü´Ö¡§
2025Ç¯1·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å6»þ¡Á2·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸á¸å11»þ59Ê¬
¢¨ÀèÃå½ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃêÁª¤Ç¤Î¼õÉÕ¡Ê¼õÉÕ¡áÍ½Ìó³ÎÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë
¢¨¿½¹þ·ë²Ì¤Ï¡¢2·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë°Ê¹ß¡¢E¥á¡¼¥ë¤Ç¿½¹þÂåÉ½¼Ô¤ØÏ¢Íí
¢£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ä¥¢¡¼¸ÂÄêÆÃÅµ
¥¿¥¤Í¿ô¤Î·à¾ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥à¥¢¥ó¥¿¥¤¡¦¥é¥Á¥ã¥À¥é¥¤¥·¥¢¥¿¡¼¤ÎVIPÀÊ¤Ç´Õ¾Þ
¡¦»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿½Ð±é¼Ô¤È¤ÎÍ¼¿©²ñ¤Ë»²²Ã¡Ê4·î24Æü¼Â»Ü¡Ë
¡¦½Ð±é¼Ô¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¡Ê¥°¥ë¡¼¥×»£±Æ¡Ë
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ä¥¢¡¼»²²Ã¼Ô¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖKABUKI¡×»ÔÀîÔ¥½½Ïº³¤³°¸ø±é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡Ô¥½½Ïº¤¬¡Ö½½»°ÂåÌÜ»ÔÀîÔ¥½½ÏºÇò±î¡×½±Ì¾¸å½é¤Î³¤³°¸ø±é¤È¤Ê¤ê¡¢¡ØJapan Theater -KABUKI- ¡ÖÃË°ËÃ£²Ö³Ç¡× by Ichikawa Danjuro XIII¡Ù¡Ê¼çºÅ¡§Sync Circle.,Co Ltd¡Ë¤ÈÂê¤¹¤ë¡£Ô¥½½Ïº¤Î³¤³°¸ø±é¤Ï¡¢¡Ö½½°ìÂåÌÜ»ÔÀî³¤Ï·Â¢¡×»þÂå¤Î2016Ç¯3·î¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥«¡¼¥Í¥®¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¸ø±é°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ä¥¢¡¼³µÍ×
¡¦½ÐÈ¯Æü¡§2025Ç¯4·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë
1¡Ë±ýÉü±©ÅÄÈ¯Ãå¥³¡¼¥¹ 3Çñ4Æü
2¡Ë±ýÏ©¡¦±©ÅÄ¡¿ÉüÏ©¡¦À®ÅÄ¥³¡¼¥¹ 3Çñ4Æü
3¡Ë±ýÉü±©ÅÄÈ¯Ãå¥³¡¼¥¹ 3Çñ5Æü
Î¹¹ÔÂå¶â¡§ 25Ëü5000±ß¡Á35Ëü1000±ß¡ÊÇ³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤Û¤«½ôÀÇ¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¦Êç½¸¼õÉÕ´ü´Ö¡§
2025Ç¯1·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å6»þ¡Á2·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸á¸å11»þ59Ê¬
¢¨ÀèÃå½ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃêÁª¤Ç¤Î¼õÉÕ¡Ê¼õÉÕ¡áÍ½Ìó³ÎÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë
¢¨¿½¹þ·ë²Ì¤Ï¡¢2·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë°Ê¹ß¡¢E¥á¡¼¥ë¤Ç¿½¹þÂåÉ½¼Ô¤ØÏ¢Íí
¢£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ä¥¢¡¼¸ÂÄêÆÃÅµ
¥¿¥¤Í¿ô¤Î·à¾ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥à¥¢¥ó¥¿¥¤¡¦¥é¥Á¥ã¥À¥é¥¤¥·¥¢¥¿¡¼¤ÎVIPÀÊ¤Ç´Õ¾Þ
¡¦»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿½Ð±é¼Ô¤È¤ÎÍ¼¿©²ñ¤Ë»²²Ã¡Ê4·î24Æü¼Â»Ü¡Ë
¡¦½Ð±é¼Ô¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¡Ê¥°¥ë¡¼¥×»£±Æ¡Ë
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ä¥¢¡¼»²²Ã¼Ô¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È