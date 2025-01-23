¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¡£²£·Æü¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê·Á¼°¤Ç²ñ¸«¡×¤ÈÈ¯É½¡¡Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñÀßÃÖ¤âÈ¯É½¡ÖÍø³²´Ø·¸Í¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï£²£³Æü¡¢ÃæµïÀµ¹¤È¼Ò°÷¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£±·î£²£·Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê·Á¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¯¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê·Á¼°¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤âÈ¯É½¡£º£²ó¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£±£·Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÂè»°¼Ô¤ÎÊÛ¸î»Î¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡×Ä´ºº°Ñ°÷²ñ¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë½àµò¤·¤¿¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¹½À®¤Ï¡¢°Ñ°÷Ä¹¤ËÃÝÆâÏ¯ÊÛ¸î»Î¡Ê¥×¥í¥¢¥¯¥ÈË¡Î§»öÌ³½ê¡Ë¡¢°Ñ°÷¤Ë¸ÞÌ£Í´»ÒÊÛ¸î»Î¡Ê¹ñ¹Áí¹çË¡Î§»öÌ³½ê¡Ë¤È»ûÅÄ¾»¹°ÊÛ¸î»Î¡Ê»°±ºË¡Î§»öÌ³½ê¡Ë¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡Ö³Æ°Ñ°÷¤ÏÅö¼ÒµÚ¤Ó¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¤Î´Ö¤ËÍø³²´Ø·¸¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤«¤Ä¡¢²áµî¤ËÉÔÀµÄ´ºº¤äÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Î·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ç¼Ò³°Ìò°÷¤òÎòÇ¤¤·¤ÆÆâÉôÅýÀ©¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ë·Ð¸³¤âÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÌçÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£