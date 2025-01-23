¾®Âô¿Î»Ö¤¬¶â¸À¡Ö¸ÉÆÈ¤òÈò¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¸ÉÆÈ¤È¼ê¤ò·Ò¤°¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®Âô¿Î»Ö¤¬£²£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¡Ö¾®Âô¤µ¤ó¤Ï¸ÉÆÈ¤ä¼ä¤·¤¤»þ¡¢¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¸ÉÆÈ¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤È¿ÍÀ¸¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¸ÉÆÈ¤Ê»þ´Ö¤¬¿Í¤òµ±¤«¤»¤ëÁÇ¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¼þ¤ê¤Ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¼þ¤ê¤¬¼«Ê¬¤ò¥Ï¥á¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¼ä¤·¤¤¤À¤±¡£¸ÉÆÈ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¸ÉÆÈ¤È¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¸ÉÆÈ¤òÈò¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¸ÉÆÈ¤È¼ê¤ò·Ò¤°¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Âô¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö¡Ê¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤¬¡Ë£±¸Ä¤â¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Í¡£Çº¤à»þ´Ö¤¬ÌµÂÌ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÃË¤È¤«½÷¤ÎÌäÂê¤ÇÇº¤ó¤À¤é¡¢ÊÌ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î¿Í¡£Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤§¤È¿ÍÀ¸¤â¤Ã¤¿¤¤¤Í¤§¤è¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£