不思議な森からの脱出を目指す！ステアシステム『TheLostWoods / 迷いの森』

ステアシステムは、『TheLostWoods / 迷いの森』を2025年1月23日(木)に配信開始。

ステアシステム『TheLostWoods / 迷いの森』

ジャンル :ウォーキングシミュレーター

対応プラットフォーム:Steam

発売日 :2025年1月23日

価格 :470円(税込)

■ストーリー

気が付くと、見知らぬ森の奥深くに迷い込んでいたあなた。

果たして、正しい道を見つけ出し、この不思議な森を無事に抜け出すことができるのだろうか。

■『TheLostWoods / 迷いの森』とは

8番出口ライクのゲームで様々な異変が起こる森から脱出するゲームになります。

突然の危機的状況から回避したり不気味な要素があるので回避しつつ出口を目指してください。

