ヤクモは、2025年2月6日(木)・7日(金)の2日間パシフィコ横浜で開催される、第16回「振動技術展」に出展します。

ヤクモ 第16回「振動技術展」出展

ヤクモは、2025年2月6日(木)・7日(金)の2日間パシフィコ横浜で開催される、第16回「振動技術展」に出展。

※振動技術展は「振動技術展実行委員会」が主催の、産業界におけるあらゆる振動の発生・防振・制振・除震と応用技術に関する最新の情報を発信する専門技術展です。

近年、超高層建築物や狭小地の中高層ビル等の細長い建築物が増えており、風揺れによる居住性能の悪化が問題になっています。

風による揺れは地震の揺れとは異なり、長時間続く傾向があります。

その結果、建物に対して不安を感じてしまうこと、乗り物酔いのような症状が出ることなど居住者に対してさまざまな影響をもたらしています。

ヤクモのブースにて、この風揺れを体感できる装置を用意しています。

この装置は超高層ビルや細長い中層ビルなど建物の風揺れを再現できますので、建築学会の居住性能評価基準と照らし合わせながら体感することができます。

また、当日は同社の専門スタッフにその他の振動課題についてもご相談いただけます。

体験可能シチュエーション:中低層〜高層ビルの風揺れ振動

最大搭載人数 :1名

体験可能年齢 :10歳以上

同社東京ショールームでも体感できます。

水平振動体感装置

■水平振動体感装置とは

建築物の揺れ方を体感できる装置です。

入居後トラブルになりやすい水平振動を再現し、振動の値を確認しながら揺れを体感することができます。

また運搬可能となっており、自社での研修や施主に体感いただくなど、幅広く活用することもできます。

■展示会概要

名称: 第16回「振動技術展」

日時: 2025年2月6日(木)〜7日(金)10:00〜17:00

会場: パシフィコ横浜 Dホール

主催: 「振動技術展」実行委員会

URL : https://www.shindoexpo.com/

■申込み方法

来場登録制:申込みページ

https://www.shindoexpo.com/visit/

入場料 :無料

同時開催 :第29回「震災対策技術展」/第5回「防災食品展」

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 強風によるビルの風揺れを会場で体感!ヤクモ 第16回「振動技術展」出展 appeared first on Dtimes.