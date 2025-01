ブルボンは、1袋で宇治抹茶の濃淡を楽しめるアソートチョコレート「108gミニビット宇治抹茶味くらべ」を2025年1月28日(火)に発売します。

ブルボン「108gミニビット宇治抹茶味くらべ」

内容量 :108g

発売日 :2025年1月28日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :10カ月

ブルボンは、1袋で宇治抹茶の濃淡を楽しめるアソートチョコレート「108gミニビット宇治抹茶味くらべ」を2025年1月28日(火)に発売。

「108gミニビット宇治抹茶味くらべ」は、京都府産の宇治抹茶を使用し、味わい、見た目ともに違いを楽しめる商品です。

訪日外国人観光客の増加で日本の文化が見直されている中、支持を集める抹茶のおいしさを手軽に味わえる商品として提案します。

抹茶2%:さわやかな香りと苦みを抑えた宇治抹茶の味わいを楽しめます。

抹茶4%:宇治抹茶の華やかな香りとすっきりとした苦みを楽しめます。

抹茶6%:渋みのある宇治抹茶のしっかりとした香りと苦みを楽しめます。

抹茶8%:宇治抹茶の重厚な香りと深い苦みを楽しめます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 抹茶の濃淡を味わう!ブルボン「108gミニビット宇治抹茶味くらべ」 appeared first on Dtimes.