¥¦¥ß¥¬¥á¤«¤é1mÄ¶¤Î¥×¥é¥·¡¼¥È¡¡±Â¤Î¥¯¥é¥²¤È´Ö°ã¤¨¤¿¤«¡¢Ê¡°æ
¡¡Ê¡°æ¸©ÈþÉÍÄ®¤Î³¤´ß¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¥ª¥µ¥¬¥á¤Î°ßÄ²¤«¤é¡¢1¥á¡¼¥È¥ëÄ¶»ÍÊý¤ÎÂç¤¤µ¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£Ê¡°æ»Ô¼«Á³»ËÇîÊª´Û¤Î½Ð¸ýæÆÂç³Ø·Ý°÷¡Ê35¡Ë¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤¬³¤ÍÎ±øÀ÷¤ÎÀìÌç»ï¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¼ç¤Ë¥¯¥é¥²¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢³¤ÌÌ¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤¿Æ©ÌÀ¤Î¥·¡¼¥È¤ò±Â¤È´Ö°ã¤¨¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥ª¥µ¥¬¥á¤Ï¹ñºÝ¼«Á³ÊÝ¸îÏ¢¹ç¡ÊIUCN¡Ë¤¬3ÃÊ³¬¤¢¤ëÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Î3ÈÖÌÜ¡Ö´íµÞ¡×¤Ë»ØÄê¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¦¥ß¥¬¥á¤Ç¡¢Ç®ÂÓ¤«¤é°¡´¨ÂÓ¤Þ¤Ç¹¤¯À¸Â©¤¹¤ë¡£º£²ó¤Î¥«¥á¤ÏÁ´Ä¹145¥»¥ó¥Á¤ÎÍº¤Ç¡¢22Ç¯10·î¡¢ÈþÉÍÄ®¤Îµ×¡¹»Ò³¤´ß¤Ç»à³¼¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÇîÊª´Û¤ÇÂÎÆâ¤ò²òË¶¤·¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢°ß¤È½½Æó»ØÄ²¤Î´Ö¤Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤Î¥·¡¼¥È¡Ê106¥»¥ó¥Á¡ß118¥»¥ó¥Á¡Ë¤È¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥é¥Ù¥ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¥·¡¼¥È¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¥ª¥µ¥¬¥á¤¬¤«¤ó¤ÀÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê·ê¤¬¤¢¤ê¡¢¥é¥Ù¥ë¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤¬°õºþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»à°ø¤ÏÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¥×¥é¤´¤ß¤¬¾Ã²½´É¤ò¤Õ¤µ¤¤¤À¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£