PSYCHIC FEVERが、新曲「What's Happenin'」を1月30日14時(日本時間)にリリース。あわせて、同楽曲のMVも同時公開される。

今作は、「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」に続く、JP THE WAVYによるプロデュース作品。「Just Like Dat」同様、マイアミベース/アトランタベースのグルーブが特徴的な、アーバンで爽やかなラブソングになっている。トラックプロデュースはJIGG、ソングライターはNvmbrrが担当した。

トップラインは、JP THE WAVYらしいフローを基調に、メロディアスなフレージングも駆使した、プロデュース作品ならではの仕上がりに。リリックには、海外での活動によって会えない日々が続く中で、愛する人への募る想いや、真っ直ぐな恋心が綴られており、メンバーからファンへの感謝と愛も表現されている。

なおPSYCHIC FEVERは、初のアメリカツアー『PSYCHIC FEVER FIRST U.S. TOUR 2025』を2月から開催予定だ。

<PSYCHIC FEVER コメント>

この度、昨年リリースのEP『99.9 Psychic Radio』に次ぐJP THE WAVYさんプロデュース作品、「What's Happenin'」のリリースが決定しました!

真っ直ぐなラブソングの中にも、前回のコラボ作品の歌詞を散りばめた遊び心を感じるフレーズの流れで、最初から最後まで心地よく飽きない内容になっています。

またMVでしか見られない振り付けや構成に、キャッチーで口ずさみながら踊りたくなるサビにも注目して楽曲を楽しんでいただけると嬉しいです。

「What's Happenin'」でどんな化学反応が起きているのか、是非聴いて感じてみてください!

<JP THE WAVY コメント>

「Just Like Dat」と世界観・コンセプトはほぼ同じですが、もう少しだけ近い恋愛模様を描きました。また、「Just Like Dat」同様に日本語だけど英語に聞こえるようなリリックや歌い方を意識してます。是非たくさん聴いていだけると嬉しいです。

(文=リアルサウンド編集部)