ENHYPEN、米音楽授賞式で3部門の受賞候補に！TikTokやアルバムセールスで輝かしい成果

ボーイズグループENHYPENが、アメリカの音楽授賞式「2025アイハートラジオ・ミュージック・アワード」で3部門の受賞候補に挙がった。

【写真】ENHYPENが見せた“大人の色気”

1月22日(以下、現地時間)、「アイハートラジオ・ミュージック・アワード」が発表した今年の受賞候補リストによると、ENHYPENは「今年のK-POPアーティスト」にノミネートされた。

また、2ndフルアルバム『ROMANCE:UNTOLD』のタイトル曲『XO(Only If You Say Yes)』は「今年のK-POPソング」「お気に入りのK-POPダンスチャレンジ」部門の受賞候補に選ばれた。

(写真=「2025アイハートラジオ・ミュージック・アワード」)ENHYPEN

ENHYPENは去る2024年、アメリカで目覚ましい成果を収め、躍進した。『ROMANCE:UNTOLD』はルミネートの2024年の年間報告書によると、「アメリカトップCDアルバムセールス」3位、「トップアルバム(アメリカ)―総合セールス」8位を獲得した。

加えて、同アルバムは米ビルボードの2024年の年間チャート「ビルボード200アルバム」196位にランクインした。

また、ENHYPENはTikTok「Year on TikTok 2024」で「トップアーティスト」グローバル部門2位となるほど、ショート動画およびダンスチャレンジの分野においても大人気を博している。

なお、「アイハートラジオ・ミュージック・アワード」はアメリカのオンラインラジオ放送会社アイハートラジオが2014年から主催している音楽授賞式だ。1年間、アイハートラジオの放送局とアプリケーションで最も多く再生されたアーティストと楽曲などを選び、授賞する。今年の授賞式は来る3月17日にアメリカ・ロサンゼルスで開催される予定だ。

◇ENHYPENとは?

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER:儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。さらに、2022年10月に発売した日本1stアルバム『定め』は、週間アルバムランキングで2週連続1位を獲得し、5作品連続通算5作目の1位を獲得した。2022年9月スタートの初ワールドツアーの一環として、日本デビューからわずか1年半で初の京セラドーム公演を開催。第4世代K-POPアーティストとしては最速で単独ドーム公演を行うなど、大躍進を続けている。