

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42235.09 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41159.24 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40969.57 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40829.44 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40458.18 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40307.73 ボリンジャー:＋2σ(25日)



39958.87 ★日経平均株価23日終値



39786.02 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39757.12 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39704.05 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39264.30 25日移動平均線

39226.96 均衡表基準線(日足)

39147.08 均衡表雲上限(週足)

39099.93 均衡表転換線(週足)

39093.28 6日移動平均線

39056.06 13週移動平均線

39045.88 均衡表転換線(日足)

38985.82 均衡表雲上限(日足)

38982.75 75日移動平均線

38954.21 均衡表雲下限(日足)

38742.59 ボリンジャー:-1σ(25日)

38642.29 200日移動平均線

38438.54 26週移動平均線

38355.00 ボリンジャー:-1σ(13週)

38220.88 ボリンジャー:-2σ(25日)

37913.92 新値三本足陰転値

37699.17 ボリンジャー:-3σ(25日)

37653.94 ボリンジャー:-2σ(13週)

37173.02 ボリンジャー:-1σ(26週)

36952.88 ボリンジャー:-3σ(13週)

36457.22 均衡表雲下限(週足)

35907.50 ボリンジャー:-2σ(26週)

35777.18 均衡表基準線(週足)

34641.99 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 75.63(前日55.37)

ST.Slow(9日) 55.00(前日37.54)



ST.Fast(13週) 55.14(前日51.24)

ST.Slow(13週) 62.41(前日61.11)



［2025年1月23日］



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