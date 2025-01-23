　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42235.09　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41159.24　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40969.57　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40829.44　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40458.18　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40307.73　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

39958.87　　★日経平均株価23日終値

39786.02　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39757.12　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39704.05　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39264.30　　25日移動平均線
39226.96　　均衡表基準線(日足)
39147.08　　均衡表雲上限(週足)
39099.93　　均衡表転換線(週足)
39093.28　　6日移動平均線
39056.06　　13週移動平均線
39045.88　　均衡表転換線(日足)
38985.82　　均衡表雲上限(日足)
38982.75　　75日移動平均線
38954.21　　均衡表雲下限(日足)
38742.59　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38642.29　　200日移動平均線
38438.54　　26週移動平均線
38355.00　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38220.88　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37913.92　　新値三本足陰転値
37699.17　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37653.94　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37173.02　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36952.88　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36457.22　　均衡表雲下限(週足)
35907.50　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35777.18　　均衡表基準線(週足)
34641.99　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　75.63(前日55.37)
ST.Slow(9日)　　55.00(前日37.54)

ST.Fast(13週)　 55.14(前日51.24)
ST.Slow(13週)　 62.41(前日61.11)

［2025年1月23日］

株探ニュース