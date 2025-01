「ITトレンドEXPO2025 Spring」に出展！デンネマイヤ『Octimine』

デンネマイヤが提供する知財管理システム『DIAMS iQ』 『DIAMS U』及び、特許検索・分析ツール『Octimine』は、Innovation & Co.が主催する業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2025 Spring」に出展します。

デンネマイヤ『Octimine』

併せて、このイベントにて、参加登録&来場した方の「先着1万名様に必ず貰える!Amazonギフトカード500円分プレゼントキャンペーン」※1 を実施中です。

(キャンペーン主催は、Innovation & Co.となります)

■ITトレンドEXPOについて

ITトレンドEXPOは、Innovation & Co.が運営する法人向けIT製品の比較・検討サイト「ITトレンド」が主催する業界最大級・参加経験率No.1 ※2 のオンライン展示会です。

※2 2021年9月 株式会社インテージ調べ 「IT製品のオンライン展示会 参加調査」

同社は本展示会にて知財管理システム『DIAMS iQ』 『DIAMS U』及び、特許検索・分析ツール『Octimine』を展示し、来場者さまのビジネス価値の向上や、知財業務の課題を解消する提案をします。

また、本展示会のゲストスピーカーとして、AIエンジニアの安野 貴博 氏、「競争戦略」の第一人者 楠木 建 氏、編集者として「宇宙兄弟」「ドラゴン桜」などの大ヒット書籍を生み出してきた佐渡島 庸平 氏、新日本プロレス 代表取締役社長 棚橋 弘至 氏、起業家 芦名 勇舗 氏、株式会社サイバーエージェント 常務執行役員CHO 曽山 哲人 氏、SBテクノロジー株式会社 プリンシパルセキュリティリサーチャー 辻 伸弘 氏などの登壇が決定しています。

■イベント概要

名称 : ITトレンドEXPO2025 Spring

開催テーマ: 新たな出会いが明日の「働く」を変える

開催日時 : 2025年3月5日(水)〜3月7日(金)

来場 : 無料

登録URL : https://it.expo.it-trend.jp/key/7dqmnkv8

主催 : 株式会社Innovation & Co.

視聴方法 : 事前登録にて登録いただいた

メールアドレス・パスワードで本サイトよりログインください。

視聴につきましては動作が正常か事前に環境のご確認をお願いします。

推奨デバイス(PC・タブレット・スマートフォンなど)

■特別ゲスト(一部抜粋)

新日本プロレス所属プロレスラー/新日本プロレス 代表取締役社長 棚橋 弘至 氏

AIエンジニア/起業家/SF作家 安野 貴博 氏

経営学者/一橋ビジネススクールPDS寄付講座競争戦略特任教授 楠木 建 氏

株式会社コルク 代表取締役社長/編集者 佐渡島 庸平 氏

株式会社サイバーエージェント 常務執行役員CHO 曽山 哲人 氏

SBテクノロジー株式会社 プリンシパルセキュリティリサーチャー 辻 伸弘 氏

起業家/VADEIS 創業者/BVEATS 創業者/SAUNA XX 創業者/MeRISE株式会社 CBO 芦名 勇舗 氏

ゲストスピーカー

