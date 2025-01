敏感肌向けボディー用保湿ジェル！ルリエ「YASASHImi jelly」

Jアライアンスは、自社オリジナルブランド「ルリエ」より、敏感肌向けボディー用保湿ジェル「YASASHImi jelly(やさしみジェリー)」の発売記念として、公式Instagramにて2025年1月23日(木)〜2025年1月30日(木)まで商品が当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

■『SNSフォロー&コメントでYASHASHImi当たるキャンペーン』概要

プレゼント内容:YASASHImi jelly(やさしみジェリー)本品…10名

応募期間 :2025年1月23日(木)〜1月30日(木)

当選数 :10名様

【応募方法】

応募対象者:日本国内に在住し、商品の受け取りが可能な方。

(1) 公式Instagram( https://www.instagram.com/Lriller_/ )をフォロー

※既にフォロー済の方も応募OK

(2)キャンペーン投稿へ「やさしみ」とコメント→さらにシェアで当選確率倍2倍!

【当選発表】

当選者様へは、2025年2月初旬頃当アカウントよりDMにて当選通知が送られます。

回答期限内にDMで指定する方法で発送先のご連絡がなかった場合や、入力不備があり賞品がお届けできなかった場合の当選は、無効となります。

尚、賞品のお届け先は日本国内に限らせていただきます。

【ご注意】

※このキャンペーンの全部または一部を応募者に事前に通知することなく変更することがあります。

※当選の権利は他人に譲渡することはできません。

※応募内容に虚偽の記載があった場合は、当選を無効とさせていただきます。

※当選者様からいただいた個人情報(送付先)は、賞品の発送にのみ使用します。

※本キャンペーンの応募にかかるインターネット接続料および通信費は応募者の負担となります。

以下に該当する場合は当選が無効となることがあります。

・複数のアカウントからのご応募

・コメントいただいたアカウントが非公開設定になっている方

・応募から賞品の受取までに公式Instagramのフォローを解除された方

「ルリエ」

■やさしみジェリーの特徴

お子様・敏感肌専門脱毛サロンとして全国約100店舗に展開する「Dione(ディオーネ)」が企画・開発に携わり、やさしさから生まれた全身用保湿ジェル

敏感肌の方も安心の肌への負担を抑えた処方。

小さなお子様も男性も快適に使用いただけるよう、しっかりと潤うのにベタつかないテクスチャーにこだわりました。

脱毛後・髭剃り後のケアやお風呂上がり、乾燥が気になる際に、たっぷりと使用ください。

【商品概要】

商品名:YASASHImi jelly(やさしみジェリー)

内容量:300ml

価格 :3,960円(税込)

やさしみジェリー イメージ

特徴1:ストレスフリー

肌に負担をかけないよう植物由来の成分を厳選し、敏感肌に優しい処方。

「防腐剤」「エタノール」「鉱物油」「紫外線吸収剤」「合成香料」「合成着色料」「キレート剤」7つのフリーを実現!

特徴2:炎症を抑える

お肌のアレルギー反応や炎症から守るため、植物由来の抗炎症有効成分を配合。

特徴3:肌ケア&抑毛効果

脱毛サロンならではの「ムダ毛ケア」にも着目。

脱毛施術後や毛の自己処理後の肌ケアにも最適です。

うるおいたっぷりのみずみずしいお肌をキープします。

お子様も安心やさしみジェリー

