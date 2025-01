営業×生成AI化で契約率2倍を実現！サービス・イノベーション「生成AIセールス」α版

サービス・イノベーションは、営業活動の標準化と契約率向上を支援する「生成AIセールス」のα版を、2025年1月24日(金)から提供開始します。

サービス・イノベーションは、営業活動の標準化と契約率向上を支援する「生成AIセールス」のα版を、2025年1月24日(金)から提供開始。

このツールは、同社が蓄積したトップセールスマンのノウハウや高額商材販売の購買心理、オンライン営業の成功法則をAIに学習させることにより、営業活動の効率化と成果向上を実現します。

すでにテスト導入した企業では、契約率が2倍に向上し、営業経験の少ないメンバーの成長や営業責任者の生産性向上にも貢献しています。

営業プロセスを支援し、営業成果を加速させる「生成AIセールス」が、企業の営業活動を新しい次元へと導きます。

■生成AIセールスの3つの特徴

「生成AIセールス」は、以下の営業ノウハウを学習し、営業活動をサポートします。

1. トップセールスマンの知見をAIにインプット

・各業界のトップセールスマンが実践する営業手法やノウハウをAIに学習させ、業界別のベストプラクティスを提供。

・高額商品を販売するための「購買心理」を分析し、販売手法を提案。

・オンラインセールスで成果を上げるための成功法則や実践的なアドバイスを提供。

・最新の営業書籍や戦略をアップデートし、常に進化する営業ノウハウを提供。

2. 営業設計の標準化とAIによるアドバイス

(1)営業担当者が事前に営業戦略を設計。

(2)営業戦略を「生成AIセールス」にインプット。

(3)AIが蓄積された膨大な営業知見をもとに、戦略に対して具体的なアドバイスを提供。

(4)営業活動の進行中に必要なポイントのディスカッションを行い、戦略をブラッシュアップして最適化。

3. 中小企業、ベンチャー企業への支援

・営業リソースが限られている中小企業やベンチャー企業に最適な設計。

・営業の標準化により、経験が浅いメンバーでも成果を出しやすくサポート。

・契約率向上によって営業活動の効率化が可能。

・営業責任者のマネジメント負担が軽減され、戦略的業務に集中できる環境が整う。

生成AIセールスの特化モード

■生成AIセールスの成果事例

「生成AIセールス」は、すでに同社およびテスト導入した2社で実績を上げています。

1. 契約率の向上

同社のコンサルティング契約率は、20%から45%に向上し、テスト導入企業でも契約率が2倍に達しました。

2. 営業経験の少ないメンバーの成長

営業メンバーは、具体的なフレームワークを学ぶことで、短期間で成果を上げることができました。

3. 営業責任者の生産性向上

営業設計をAIがサポートし、営業責任者の負担を軽減。

業務効率化が実現しました。

導入企業からは、「営業のばらつきがなくなり、確実に成果が出る仕組みができた」と高い評価を受けています。

生成AIセールスの3つの効果

